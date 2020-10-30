怒火︱陳木勝親剪遺作首預告　甄子丹謝霆鋒火拼廣東道15秒

香港著名導演陳木勝（Benny）8月底因鼻咽癌離世，終年58歲，遺作《怒火》（內地譯名：《怒火．重案》）正在排期上映，電影由甄子丹、謝霆鋒和秦嵐主演，近日公布了謝霆鋒的劇照以及預告片。

甄子丹在《怒火》中飾演警察。（電影劇照）

近日內地方面公布了《怒火》的最新預告，在短短不足一分鐘內已經有齊槍戰、爆破、肉搏等精彩鏡頭，由甄子丹飾演警察、謝霆鋒飾演大賊，雙方將會在廣東道駁火，電影亦是甄子丹和謝霆鋒繼《龍虎門》後的再度攜手合作。

謝霆鋒超chok，勁型！（電影劇照）

預告中有不少大型場面，甄子丹一邊跟反派肉搏，謝霆鋒則是超有型地持槍掃射、隨手掉炸彈。今次留長曲髮的謝霆鋒，當中有一個超Chok從下上望向鏡頭的畫面，簡直型到殺死人。而配音的旁白則是講到：「對於任何目無法紀，公然衝擊法治的人，警方絕對不會容忍！」

今日公開的《怒火》精彩視頻，由陳木勝導演精心剪輯。（影片擷圖）

另外，今午（30日）官方今日公開了《怒火》的影片，15秒港版影片由陳木勝導演精心剪輯，張力十足，令人透不過氣來，在陳木勝的大師級掌控之下，甄子丹與謝霆鋒之間的鬥智鬥力，均爆發激烈火花！

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