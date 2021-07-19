吳亦凡遭都美竹爆性事兼指控誘姦未成年　回應：若有自己進監獄

吳亦凡日前遭內地網紅兼緋聞女友都美竹大爆「黑材料」，指他一個腳幾船、「𡁻完鬆」、以選角及簽新人為由，騙未成年少女出席酒局兼灌飲酒，其工作室已委託律師提告，女方亦聲稱準備報案，並連續幾日再向媒體爆料。

都美竹在微博發2000字長文續數臭吳亦凡，仲大爆對方性事。（微博圖片）

到昨晚（18日）都美竹再於微博發表2000字長文控訴吳亦凡，表示已忍無可忍，要求對方在內地消失以及向所有受害者道歉。她指出自與吳亦凡對質，對方找人24小時騷擾她，並到其學校打聽她的「黑材料」：「我從來都沒說過甚麽，我沒有起訴你，你是不是覺得因為我沒錢，沒人敢站出來？」又聲稱：「你知道，就目前我手裏的東西，已經可以最少送你十年牢飯？」她續指吳亦凡愛批評其他藝人，連EXO的前隊友都看不起。

都美竹指吳亦凡一方向她開出2億「掩口費」。（微博圖片）

此外，都美竹指吳亦凡曾提出付她200萬元人民幣「掩口費」，後來更瘋狂加碼到8000萬、1.2億、甚至2億人民幣，但都美竹堅持要吳亦凡在娛樂圈消失，雙方談判破裂。另外都美竹於文中亦提及與吳亦凡的「性事」，指對方要靠食藥「喚起x能力」，每一次都會問女方：「我的很大，你忍一下」、「怎麼樣？我很厲害吧？」及「我的大不大，前女友都說很大」，都美竹更稱呼吳為「吳籤」。

之後都美竹再出Post指吳亦凡現時已情緒崩潰，出手打工作人員：「我知道這幾天你沒辦法睡覺，在屋內抱頭痛哭，甚至失控對員工動粗」。

面對種種指控，吳亦凡今早（19日）在微博發文否認一切：

之前沒有回應是因為不想干擾司法程式的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種“細節”，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過什麼“選妃”！沒有“誘姦”“迷奸”！沒有什麼“未成年”！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！

都美竹日前公開跟吳亦凡一方在微博談和解的對話紀錄