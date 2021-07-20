網民分析吳亦凡選妃口味　偏好未成年處女：只是玩的女生就隨便了

撰文：趙允琳
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現年30歲的內地男星吳亦凡（Kris）近日被女網紅都美竹接連出招爆料，指他以選角及簽新人為由「酒局選妃」騙取多名未成年少女出席酒局兼灌她們飲酒，甚至做出迷姦行為，事件曝光後重創其演藝生涯。雖然吳亦凡連番否認指控，今早更立重誓表示如有做就自己去坐監，但事件發酵至今引來愈來愈多受害女生發聲一齊指證吳亦凡，上傳對話內容力證事情的真確，而他「選妃」的範疇更引起網民熱烈討論。

吳亦凡在微博發聲明從未誘姦及迷姦未成年少女。（微博）

挺身而出指證吳亦凡所選的女生除了美竹之外，還有SNH48前成員張丹三及於佳怡、網紅「小呂同學」及「小章同學」等等，幾乎全數都是於未成年或大學生時期被吳亦凡找上門，因此網民推斷吳亦凡喜好的都是這類年輕貌美的女性，而且更是鍾情於未成年的小女生。都美竹指出有中間人以「吳亦凡工作室經紀人」的名義加微信主動找女生玩，而她自己則是於17歲時被騙去面試，到達才發現是吳亦凡的家，更指出他曾叫一堆未成年女生去玩酒桌遊戲，可見他對未成年女生特別情有獨鍾。

都美竹早前出招爆料吳亦凡的黑歷史，令事件一發不可收拾，引來愈來愈多受害女生發聲一齊指證吳亦凡。（微博@都美竹）

SNH48前成員張丹三今日（19日）亦公開過去與吳亦凡的對話截圖，踢爆對方非常著緊女伴是否「母胎單身」（即出生以來未拍過拖兼且單身），又問自己有沒有跟男性發生過性關係，張丹三當時表示「你這種問題很奇怪，我覺得有些不尊重女性」並且追問「那男生（第一次）就不重要了嗎？」吳亦凡則回答道：「男生怎麼可能有第一次之說，你是不是傻，男生還是有能力比較重要。」更強調自己談戀愛或結婚的話肯定會找乾乾淨淨的女孩。這段對話曝光之後，外界都認為他不但愛好未成年女生，亦特別喜愛處女。

SNH48前成員張丹三踢爆吳亦凡非常著緊女伴是否「母胎單身」。（微博）

SNH48另一前成員於佳怡亦有公開吳亦凡跟她說的對話紀錄，顯示出吳亦凡的戀愛觀和婚姻觀不正：「我從來都很小心這方面，除非我要跟她在一起，否則我不會傷害任何一個女孩」、「除非只是玩的女生，那就隨便了，她們可能還覺得佔了大便宜」。如今卻被爆出這樣的醜聞，可見他口中的價值觀統統都是大話，因此於佳怡亦忍不住諷刺一番：「你自己怎麼就做不到呢，你說得多好啊，你這樣是怎麼好意思說得出這話的！」

於佳怡亦有發聲一齊指證吳亦凡。（微博：@肉總的藍莓果醬）
於佳怡踢爆吳亦凡曾講過「玩的女生那就隨便了」，更強調她們跟自己玩「佔了大便宜」。（微博：@肉總的藍莓果醬）

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