22歲何超欣奢華生日派對曝光　年紀輕輕身家近7億受萬千寵愛

已故賭王何鴻燊與四房梁安琪的孻女何超欣，上月迎來22歲生日，一向「愛妹成痴」的何猷君為她舉辦了盛大的派對慶祝，繼續把何超欣寵上天，日前就流出多張當日派對現場的照片，女人味十足的何超欣打扮出眾，果然女大十八變。

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除了有哥哥何猷君愛鍚，據土地註冊處資料，上月何超欣（HO ALICE CHIU YAN）與姐姐何超盈（HO SABRINA CHIU YENG）合共斥資5,939.94萬元購入山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson 6個車位，每個車位成交價989.99萬元。早在2016年，四太梁安琪豪斥13億元，大手掃入Mount Nicholson四伙住宅單位，贈予兩名千金何超欣及何超盈，當時她指「買樓是畀女兒學投資」。

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其中，何超欣買入的單位為Mount Nicholson9樓A及B室，購入價為6.464億元，兩單位實用面積分別4,566及4,289平方呎，在2017年曾傳出以每月約120萬元租出。何超欣22歲，身家至少近7億，相當厲害！

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