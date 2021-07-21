DSE放榜｜當年會考藝人分數唔只E-kids出名　有啲人高數到誇張

DSE放榜又到，一眾考生當然緊張自己的分數，考得高分自然開心，考得低當然也會失望，不過其實低分並不代表一切，至少將來的路還是取決於自己手上，不要因為一時的失敗而一蹶不振。在DSE之前，會考放榜也是一個令人緊張的時間，有不少藝人當年也有經歷會考的階段，而分數最令人記得一定是E-Kids 3人合共只得1分的成績，但其實會考有不少藝員都有誇張級高分，但即使低分其實也不是大件事，一樣勁有成就！
👇👇👇點擊下圖睇藝人們會考分數，除了麥明詩，其實仲有好多人高分👇👇👇
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