獨家｜《無間音樂》深宵浮沉17年棄用主持　周志康：完成歷史任務

曾志偉與王祖藍重返無綫後，節目多方面嘗試，其中歌唱比賽節目《聲夢傳奇》最好成績，音樂節目《勁歌金曲》改革，不過同為音樂節目的《無間音樂》就命運不同。

《香港01》近日收到消息指《無間音樂》即將停播，記者致電主持謝文欣（Ally）查詢，Ally解釋節目沒有停播，不過將會轉形式：「我有收到消息，但唔係停播，會轉方式唔用主持去播MV。」Ally又透露與另一位主持周志康已經完成最後一次錄影工作，之後Ally有拍劇機會：「遲啲我會拍劇，應該8月中開工！」

謝文欣拎過年度最佳進步獎。（IG@ally_manyan）

周志康：第一個主持工作

周志康以短訊回覆《香港01》時承認已完成最後一次錄影：「可以話係完成一個歷史任務！」周志康說有不捨，因為節目意義重大：「對我嚟講係第一個主持節目，當年我《巨聲》出嚟都係拍劇，工作量唔係咁多，節目監製麥鎮東問我有冇興趣做，其實嗰時好想推，因為我對做主持、口才並沒有信心。」

周志康多年來認識到不少歌手朋友。（IG@chaus_official）

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周志康說在節目上認識到好多朋友、歌手，節目亦都好口碑：「好開心一個咁夜嘅節目，原來都唔少人睇。我聽返朋友分享，以前讀大學、收工返到屋企會開電視，咁啱會播住《無間音樂》。以前有個環節叫《點藏點樂》，回顧當年金曲同金榜，好多人鐘意睇。」

節目令周志康認識到一班戰友：「台前幕後慣咗一齊見面、工作，收工之後一齊食嘢，豹嫂（胡蓓蔚）、谷婭溦、謝文欣，甚至乎我哥都做過，我有次整親條腰，佢頂我一日，喺唔同主持身上學到唔同嘢。」他說樂於見到音樂節目進步，希望可以有機會以第二種形式再次數榜。

兩首新歌等待面世

周志康現時已投入《廉政行動2022》拍攝工作，之後亦會拍攝劇集《旁觀者》，他特別多謝《無間音樂》監製麥震東：「佢成日同我講『阿康你有機會拍劇唔使驚，隨時度期，就算你突然要去拍劇拍唔到節目，唔緊要，我哋會打開大門歡迎你。』所以《無間音樂》係一個好好嘅安樂窩。」回到歌手身份，周志康會與哥哥周志文及翟威廉造歌：「之前已經做咗兩首歌分別係《不是富二代》同埋《人馬座》，已經收咗demo準備做。我同威廉都開緊劇，要分配好時間。」

《無間音樂》在2004年開始在翡翠台首播，當時被安排在周二至周六的深宵時段播出，到2011年10月節目調至J2台下午4點15分播放一小時，晚上在再翡翠台重播。半年後《無間音樂》又重回翡翠台深宵時段，不過節目播出時間浮浮沉沉，2012年至2014年間已作出6次改變。直至2019年遷就《如懿傳》，《無間音樂》短暫停播，復播後節目時間仍然浮動，至今至少有4次調動。