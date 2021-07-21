聲夢傳奇｜鍾柔美大起底6歲便參加比賽　講潛質絕對唔輸其他人

撰文：黃梓恒
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TVB一個《聲夢傳奇》，成功捧起了兩個人，一個炎明熹Gigi，一個「國民初戀」姚卓菲Chantel，兩人的Youtube比賽精華片段輕鬆過百萬，遠遠拋離其他參賽者。如果以討論程度和粉絲量來計，相信這兩人肯定是頭兩位，而且都是年紀輕輕，前途絕對無可限量。不過，其實《聲夢傳奇》還有一位參賽者，全比賽中年齡最細，自小已接受音樂訓練，至今已參加過百場比賽，她就是鍾柔美Yumi。

講潛力，鍾柔美唔會輸畀另外兩位。（資料圖片）

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14歲的Yumi在《聲夢傳奇 第一次召集》中獻唱《到此為止》已經令人眼前一亮，她是一位中菲混血兒，6歲便已經參加人生第一個歌唱比賽，之前是女童組合「A Little Bit Shy」的成員，勿看她年紀輕輕，其實她自6歲開始至今已經參加過大大小小超過100次比賽，獎項多不勝數。而且Yumi亦多才多藝，學習的才藝包括有唱歌、鋼琴、結他、色士風、跳舞、演戲，一個星期7日之中，除了固定的5天上學日之外，Yumi每星期仍然要上3至4節介乎1至1.5小時的才藝班，幾乎完全沒有時間休息。2019年，Yumi參加了由「紅人堂體育及娛樂集團」籌辦首屆「登堂入室歌唱比賽」，憑住唱跳一首陳慧琳的《花花宇宙》奪得冠軍。

Yumi在「登堂入室歌唱比賽」決賽中唱《花花宇宙》非常忘我。（YouTube截圖）

她曾接受訪問時說過：「我記得我6歲嘅時候第一次參加比賽嘅時候，好開心我入到決賽，雖然我冇獎攞，但我都有個好好嘅經驗，我淨係想要一個好嘅環境去學嘢。記得六年級畢業嘅時候，我係寫過『我的志願』，我係寫我想做一個好出色嘅藝人，我係想同其它人講我嘅才華，想畀人睇到我叻啲乜嘢，大個想喺音樂發展。」果然，由六歲開始，八年後依然堅持自己的音樂夢，雖然今次在《聲夢傳奇》未能奪獎，但絕對是一個大躍進。

Yumi兩年前的樣子。（資料圖片）
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除了在音樂上的發展，她曾經也是童星之一，最經典便是《城寨英雄》，相信將來除了唱歌之外，拍劇可能也是她的出路。細細個便加入演樂圈，對還在讀書時期的她其實也有影響，她曾說：「我覺得佢哋（同學）會覺得我同佢哋唔同，佢哋會話我多才多藝，佢哋冇我咁多（興趣），但佢哋都知道我會去唱歌，跳舞，好多同學都好支持我，老師都好鼓勵我向呢個方面發展。」其實Yumi的學校生活與同其它同差不多，上課、補課、做功課、溫習、與同學們傾韓劇、電影、被男同學作弄，甚至有一段時間沉迷打機：「咪就係『食雞』（《絕地求生》）囉！之前有朋友介紹，成日都玩，入屋執槍，射人，幾好玩，不過而家好少，（點解嘅？）冇時間，因為真係好忙。」

睇睇Yumi嘅劇集經驗：

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《聲夢傳奇》
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