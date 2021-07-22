王一博為家鄉河南出錢出力　跟韓紅親赴前線馳援官媒點名激讚

中國河南省近日遭遇特大暴雨，多地遭受嚴重洪災，造成重大人員傷亡同財產損失。而眼見國家有難不少明星亦紛紛捐錢﹑捐物資馳援，其中人氣極高的男星王一博除了出錢之外更出力，親自跟隨女星韓紅的慈善機構「韓紅愛心慈善基金會」出發當地救助，事件曝光後獲得不少網友激讚，連官媒「環球時報」亦在 Twitter發文點讚。

王一博跟隨韓紅赴前線馳援。（韓紅愛心慈善基金會微博圖片）

當眼見河南出現水災後，不少明星都紛紛跳出來捐款，鄧超孫儷夫婦合捐100萬人民幣﹑Angelababy（楊穎）捐50萬人民幣等，就在此時有網友就發現王一博身為一線紅星為什麼沒有捐錢救災呢？當大家指責他之時，直到韓紅在微博貼出支援鄭州的貼文，大家才知道原來王一博早已捐錢救災了，而且他除了出錢之外還非常有心地親身跟隨韓紅的愛心團隊赴前線救災，令到不少網友非常感動。

王一博不但出錢還出力。（視覺中國﹑韓紅愛心慈善基金會微博圖片）

事實上河南是王一博的家鄉，其出錢出力為家鄉援助，絕對是一位正能量的偶像，難怪這麼受大家歡迎。另外，官網「環球時報」亦在 Twitter點名讚賞王一博，而王一博的粉絲後援會亦同其他機構合作發起馳援水災的捐款，目前已超過40萬人民幣，不禁令大家讚賞有如此正能量的偶像就有如此的粉絲。

官媒「環球時報」亦在 Twitter發文點讚。（微博圖片）