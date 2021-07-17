古天樂希望小學荒廢多年被物盡其用　改造成老年活動中心網激讚

一向做善事不遺餘力的古天樂，近年在內地已經興建過百間希望學校，早前就被網友曝光了其12年前出資18萬港元，在貴州省遵義市紅花崗區蝦子鎮損建的「紅光古天樂小學」原來已經荒廢多年，變成了一處雜草叢生的荒涼之地。

而當消息傳開之後引起網友們關注，既然「紅光古天樂小學」已多年沒有運作，那麼到底最後會如何處理呢？近日該學校事件有了新進展，據內地媒體報道指，「紅光古天樂小學」不會就此廢棄，當地管轄單位已改造成老年活動中心，因此不少網友都表示能夠作其他用途使用，相當不俗。

古天樂已經在內地興建過百間希望學校。（視覺中國﹑微博圖片）

據內地媒體報道指，「紅光古天樂小學」目前由遵義市新蒲新區管委會管轄，而該區的黨工委宣傳部工作人員就透露，「紅光古天樂小學」已經改造成當地的老年活動中心，而一切的投入使用情況，黨工委方面會持續了解同監督。

「紅光古天樂小學」在2009年動工興建的。（網上圖片）

「紅光古天樂小學」在2009年動工興建，隔年6月完成並正式投入使用。當地的村民就將孩子送來學校讀書，不過在服務5﹑6年時間後，該所學校已經沒有學生就讀，所以有好長一段時間被空置。雖然眼見教學樓雜草叢生，但外觀看起來結構還是比較穩固的，所以改建或翻修用作其他用途絕沒有問題。

當地管轄單位表示已改造成老年活動中心。（網上圖片）