吳亦凡桃色醜聞再被官媒點名批評　5年前應要被淘汰

內地男星吳亦凡近日被網紅都美竹連環踢爆酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等，捲入桃色風暴的他雖已多次透過工作室發出聲明澄清，不過仍未能平息風波。繼被官媒央視點名批評之外，近日再遭「人民日報」旗下的「踏浪青年」撰文批評，痛斥他5年前就應該被淘汰。

吳亦凡連日來不斷被點名批評。（視覺中國）

吳亦凡出道多年收穫不少粉絲並推出多部作品，不過「踏浪青年」就指他業務能力低下，並不是一位靠作品說話的藝人，直斥他只不過是靠「人設」這碗流量飯去維持他的職業而已。無論他的「人設」是真是假都好，他作為一位微博有超過5000萬人追蹤的偶像，他更需要有高標準的道德要求，事關喜愛他的粉絲有許多都是未成年的，所以他更必需符合「社會公德」。

「人民日報」旗下的「踏浪青年」撰文批評吳亦凡。（視覺中國）

「踏浪青年」還指吳亦凡到最後是否被判定罪入獄，他都已經不再適合在公眾平台露面了，因為他只不過是一位失敗且無藝無德的偶像產品而已。另外，他作為偶像連自己的道德水平如此低下，那些喜愛他的粉絲根本在他身上學不了甚麼，直斥他早在5年前應該就要被市場淘汰，因為5年前他被爆出同網紅「小G娜」床照案，但最後還是被洗白了，之所以能夠繼續在娛樂圈發展，絕對是他背後的傳媒資本夠豐厚。而不少網友看完此篇批評後都覺得有理有據，表明希望趁這個時機好好整頓內娛。

「踏浪青年」指吳亦凡應該在5年前就要被淘汰 。（視覺中國﹑小G娜微博圖片）