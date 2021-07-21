傳私下發曖昧短信撩約吴亦凡　李小璐忍無可忍：請不要亂講話

內地男星吳亦凡近日被網紅都美竹踢爆酒店選妃﹑涉嫌誘姦未成年女性等事，捲入桃色風暴的他雖已多次發聲明澄清，不過仍未能平息風波，不斷遭網友指罵。而他除了同網紅的關係糾纏不清之外，近日更再次傳出其與女星李小璐關係密切，導致李小璐忍無可忍在線上反擊網友，事件掀起關注。

吳亦凡因為捲入桃色風暴形象跌落谷底。（視覺中國）

李小璐自2017年被爆婚內出軌歌手PG ONE後，其正面形象跌入谷底，頓時讓外界認為她根本就是「玩咖」。同年吳亦凡捲入桃色風波，被網紅「小G娜」踢爆許多私事，其中提到李小璐曾發過短信﹑視頻給吳亦凡，當時就有不少人覺得二人的關係應該不簡單。但隨後李小璐就透過工作室發出聲明澄清，此事最後就不了了之。

當年二人被傳關係不尋常。（視覺中國﹑網上圖片）

如今吳亦凡因為捲入桃色風暴，當年這件事再被拿出來討論，有網友就在她的社交網站留言：「給吳亦凡發過曖昧短信啊！你是真亂啊！」，眼見網友的批擊李小璐最後亦忍無可忍，則在留言區作出反擊：「請不要亂講話，謝謝。」否認同吳亦凡過從甚密。

李小璐否認同吳亦凡有過從甚密關係。（李小璐微博圖片）