盤點7位陸劇新生代小鮮肉！王安宇、林一、鄧超元隨時揮底吳亦凡?

放眼陸劇中現今新生代演員，除了高顏值是必備條件外，個個也都實力不菲！例如《我的時代，你的時代》中脫穎而出的王安宇、《良辰美景好時光》中可甜可鹽的林一。當然除了這兩位外，還有許多「寶藏男孩」活躍在戲劇圈裡，而且平均年齡竟然只有22歲？！一起來看看這幾位璞玉分別有誰！



1. 王安宇

王安宇可說是最近的大勢！年僅23歲雖然出演的作品不多，但部部幾乎都是收視保證！像是近期播畢的《我的時代，你的時代》，飾演沈哲的他魅力爆棚，一雙電眼跟高超撩妹技術讓大家少女心噴發；《夢回》中深情暖男十三阿哥、《百歲之好，一言為定》中高冷電腦天才，無論獨挑大梁或飾演男二，都能細膩詮釋，運用自如！

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2. 林一

說到大眼男神一定有他！因出演《致我們暖暖的小時光》顧未易一角成功走紅，有著挺拔身材及立體五官，即使在該劇播畢後相隔兩年才有新作品《玲瓏》推出，大家對他的喜愛度依然不減！而今年22歲的林一現在雖然仍是學生，不過他早已在2019年分別奪下「金骨朵網絡影視盛典年度新銳男演員」及「星光大賞年度青春大勢藝人」獎項！目前尚有和陳鈺琪搭擋的《昔有琉璃瓦》待播中，星途一片可期！

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3. 鄧超元

曾參加《青春有你》並最終獲得13名的鄧超元，戲劇作品上也有不錯的成績！在《我憑本事單身》中化身女主原淺（宋伊人 飾）的專職守護者，各種甜寵表現不說，光「眾人皆冷獨暖原淺」的樣子就讓人超心動！而《夏夜知君暖》中和王梓薇上演熱血的籃球戀愛故事也是糖份超標！雖然鄧超元目前參演的作品不多，但以他的表現加上高超顏值，不少網友表示已經期待他的下一部作品囉！

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4. 任世豪

2001年出生，年紀僅有19歲的任世豪，透過《創造營2019》正式出道。同樣也有出演《致我們暖暖的小時光》的他，主要為人熟知的作品是《甜了青梅配竹馬》，擁有187cm優越身高及韓系外表，穿上校服後格外亮眼，妥妥的校園男神！不過可能因年齡、經歷關係，演技上仍被評價「有進步空間」，相信任世豪投入時間去磨練、進修自己對角色的詮釋後，未來發展應該精彩可期！

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5. 張耀

2017年演出《人不彪悍枉少年》後正式進入演藝圈，而張耀在出演李漁一角前其實是沒有任何演戲經歷的！偶然一次的投稿影片就被製片一眼相中，甚至給出「他就像是從劇本走出來的李漁」如此高度的評價！之後和宋伊人一起演出的《全世界最好的你》，將男主暗戀的情感表現收放得宜，整部劇的節奏很舒服，好像也跟著一起談了一場戀愛一樣！而張耀也不斷在累積作品當中，溫暖大男孩的外表配上自然流露的演技，呼叫各位導演快來Pick！

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6. 翟子路

2018年出演《全職高手》中邱非一角後正式出道，之後更是接演了《世界欠我一個初戀》、《親愛的自己》等作品，放眼望去幾乎都是和一線演員合作，甚至即將在《餘生請多指教》中飾演顧魏（肖戰 飾）的堂弟顧肖，對於還是學生的他來說資源可是相當豐富！當然他也沒有辜負大家的期望，不僅在2019拿下「騰訊視頻星光大賞年度潛力電視劇演員獎」，其主演剛播畢的《你好對方辯友2》也是好評滿滿！翟子路的百變演出深具魅力，有誰能不被他吸引呢？

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7. 李歌洋

最後這位同樣有著187cm的長腿身材，外表更有「小宋仲基」之稱的李歌洋，最近主演的《原來時光都記得》也引起不小討論度！而走進大家眼裡的無非是在《致我們甜甜的小美滿》飾演男二蔡亞斯，化身為電競天才，陽光清新的外表配上招牌笑容，鄰家男孩的氣息，出場就擄獲不少粉絲的心！而目前還有一部剛殺青的網劇《快和可愛的我相遇》正在待播中，據說是一部不甜不用錢的愛情喜劇，喜歡他的朋友們千萬不要錯過唷！

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看完上述7位未來可期的鮮肉們，有沒有你喜歡的演員呢？或者有誰也是妳認為必推薦給小編的新生代演員，歡迎一起討論分享喔！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《青簪行》男主角吳亦凡再度深陷情感糾紛！？遭千字爆料這３點重傷形象，律師團強勢捍衛名譽！】