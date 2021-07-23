一文睇清警方揭穿吳亦凡講大話　同都美竹確存在性關係

內地男星吳亦凡被網紅都美竹連環踢爆酒桌選妃﹑涉誘姦未成年少女等，事件鬧得沸沸揚揚。不過連日來經過北京朝陽警方的調查後，事件亦終於有初步結果出爐，直接推翻了吳亦凡過去發出的澄清聲明，真假疑點讓民眾一目了然。

都美竹﹑吳亦凡一事，北京朝陽警方經調查後亦終於有初步結果出爐。（視覺中國﹑都美竹微博圖片）

疑點一：

都美竹曾在微博發文指：「你們把很多女孩的照片放在酒局上，像商品一樣被挑選…」爆其愛在酒桌上選妃。而針對這一點吳亦凡當時第一時間發文澄清:「從來沒有過甚麼選妃。」不過經警方的調查發現，得知在他們二人交往的時候，吳亦凡一方的確以挑選MV女主角的面試為由，相約多名女生到家中參加聚會並飲酒，其中更有進行性關係。

疑點二：

都美竹曾講道：「灌酒…然後嘴上說着各種甜言蜜語，我會對你負責，我想好好和你在一起啊…」吳亦凡就否定她的指控：「没有灌酒。」但依警方所指，都美竹的確在酒後於吳亦凡家中留宿，當時同在聚會的其他人早已離開吳家了，繼而二人就在酒後發生性關係。之後二人關係密切，吳亦凡更轉帳金錢給都美竹購物等。

疑點三：

都美竹在接受內地媒體訪問時直指，當時在吳家她已經想離開，但對方的經理人就不讓她走，並且沒收了她的手機。但吳亦凡就表示：「沒有收手機。」但警方就依據調查後說明，他們這一種聚會，在開始之前都會將手機收集統一作保管。

疑點四：

都美竹的朋友劉美麗曾在微博指控吳亦凡，從四月份起他就對都美竹冷暴力，突然玩消失。但吳亦凡方則否認，而警方方面則指出其實雙方保持微信聯繫到今年四月。

疑點五：

都美竹言之鑿鑿表示在吳亦凡家中酒後與其發生了性關係，但吳亦凡則否認，強調自己只是見過她一次面而已。但警方方面經調查後發現，二人的確存在酒後發生性關係的事實，直接推翻吳亦凡的說話。

疑點六：

吳亦凡媽媽曾向警方報警，指都美竹敲詐勒索，但都美竹堅拒否認並表示銀行收到的錢她先前是不知情的，而且之後就退還了。但吳亦凡旁的工作室則發出聲明：「都美竹發布微博聲稱已退還18萬元，並發布支付寶轉賬截圖，本工作室並未收到上述款項。」二人各有各說，但原來在金錢問題上二人轉賬的對象並不是彼此，而是第三者即詐騙人劉某迢，而警方亦證實都美竹的確退還了款項。在這件事上劉某迢看準二人不和，於是從中作梗收取利益。

目前劉某迢已經對其詐騙犯罪事實供認不諱，朝陽公安分局已經依法刑事拘留。而對於有指吳亦凡誘騙未成年女性等有關行為，警方仍在調查中。