陳淑蘭曾與富商利承武糾葛12年　52歲生日宣布改名：真係好有運

日前剛剛過了52歲生日的陳淑蘭（蘭子），連日來在社交平台分享了一系列慶生照，相中所見蘭子獲好友送上蛋糕同鮮花，而蛋糕上的名牌就寫上「Lighting」，原來她改了新名：「已活到大半世了，希望今後叫咗做Lighting，可以照耀自己外，仲可以將開心、幸福照耀大家。『Lighting』up my future，日後除咗叫番我做Sheila，蘭子…你亦可以叫我做Lighting，呢個名，真係好有運，連叫嗰個都感覺到，唔信你試吓！祝️陳麗珽日日開心興隆！」



陳淑蘭（蘭子）趁着52歲生日宣布改名。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

蘭子在1988年參選香港小姐奪得亞軍，她更成功揮低同屆冠軍李嘉欣，成為「最上鏡小姐」得主。（YouTube影片截圖）

蘭子在1988年參選香港小姐奪得亞軍，她更成功揮低同屆冠軍李嘉欣，成為「最上鏡小姐」得主。當年蘭子在電影中經常出演搞笑角色，包括《賭聖》、《家有囍事》系列等，外形出眾、性格鬼馬的她深受觀眾喜愛，但1991年蘭子爸爸去世，大受打擊的她患上廣泛性焦慮症，她曾在接受訪問時表示當時自己經常迷迷糊糊，甚至去朋友婚宴會驚到躲在洗手間半個鐘，不敢見人。

蘭子曾參演不少電影。（影片截圖）

飽受情緒病困擾的蘭子事業受阻，感情發展也頗為坎坷，2006年蘭子被爆與利希慎後人利承武拍拖，男方是城中「鑽石王老五」，兩人多次被影到約會、態度親暱，甚至屢傳婚訊，但利承武與蘭子離離合合消息不斷，始終沒有承認過戀人關係，2016年蘭子曾在訪問中以「男朋友」形容利承武，2018年她更在利承武旗下酒店舉行50歲生日會，力證「正室」地位，雖然有報道指蘭子與利承武在同年已經正式分手，但直至去年利承武被爆早在前年已經結婚並榮升人父，女方終於深知復合無望，這段長達12年的感情糾葛告一段落，亦宣告豪門夢碎。

蘭子曾與富商利承武糾葛12年，但男方被爆早在前年已經結婚並榮升人父。（視覺中國）

蘭子曾自爆2014年在美容中心工作人員的遊說下打了肉毒桿菌針，但當時打針的教授竟然是無牌行醫，而她注射了過量肉毒桿菌毒素後發現自己塊面同蘋果肌變得非常僵硬，而且面部浮腫、口齒不清，呼吸同吞咽都出現問題，險些喪命。不過幸好康復後的蘭子依然五官標緻，如今迎來52歲生日的她更突然宣布改名，相信她也是希望以此作為新起點，告別過去，展開新生活！

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