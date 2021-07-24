鄧萃雯出道即做女一成首位冧莊視后　自爆當年非主角不演

現年55歲的鄧萃雯曾兩度奪得無綫（TVB）視后寶座，成為史上首位「冧莊」視后，不過她自從2012年離開TVB後，主力在內地發展，除了拍劇之外，亦有上綜藝節目，早前她就在節目中大談入行經歷，更自爆當年非常高傲，曾揚言非女主角不演！



鄧萃雯曾在2009年及2010年連續奪得TVB視后寶座，成為史上首位「冧莊」視后。（視覺中國）

鄧萃雯首次拍劇就擔正做女主角，同萬梓良合作拍攝劇集《薛仁貴征東》。（影片截圖）

鄧萃雯在1984年由TVB藝員訓練班畢業後即受力捧，首次拍劇就擔正做女主角，同萬梓良合作拍攝劇集《薛仁貴征東》，而劇集更大受歡迎，平均收視達60點，之後她在多部劇集中都擔任女主角，演藝事業平步青雲！直至1991年，鄧萃雯與TVB完約，她決定前往美國修讀室內設計，期間更受到百老匯演員的影響，令她對演員之路有新的認識：「我去的時候還在想，以後沒有主角演，我就不演戲了，就這樣子的一個嘴臉了。其實當時是教會我，我看到我的不足還驕傲，我讀的藝術也教會了我，其實你鍾愛藝術，不是計較它戲份多還是少，你還是要表現得最好。」

鄧萃雯自爆當年曾揚言非女主角不演。（影片截圖）

鄧萃雯在美國留學期間，仍有趁着暑假回港拍劇，包括《血濺塘西》、《生死訟》及《再見亦是老婆》等，而她在《生死訟》中就首次演配角，與廖啟智有不少對手戲：「我從他的身上看到一個功力很深厚，而且真正的演員的專業，就是可能每一集只有一場，他都讓你沒辦法不看着他，我從那個時候開始就覺得，其實演主角有什麼了不起，我要好好在配角裏更加強，因為以後可能不是每一個戲我都能演女主角。」

鄧萃雯在劇集《金枝慾孽》中飾演的如妃成為經典。（劇照）

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鄧萃雯完成學業後回港發展，加盟亞視後接拍的兩部劇集《我和春天有個約會》及《再見艷陽天》都大受歡迎，直至1999年她重返TVB，並在2003年及2004年連續兩年奪得最佳女配角獎，而她在劇集《金枝慾孽》中飾演的如妃更成為經典，角色深入民心。除了是首位「冧莊」女配角之外，鄧萃雯之後再憑《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》中的精湛演出再創紀錄，在2009年及2010年連續兩年奪得「最佳女主角」，成為史上首位「冧莊」視后，演技備受肯定！