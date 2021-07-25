新加坡百億千金與何猷君分手後生活勁戲劇性　秘密產子未算最爆

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君在2019年與超模奚夢瑤結婚，同年生下兒子何廣燊，為何家第五代的長孫，立了大功的奚夢瑤更傳獲四太梁安琪更送上5億南區香島道Island View的一幢單號洋房作生仔獎勵！後來，根據土地註處資料顯示，上址並沒有奚夢瑤的名字，豪宅實際是何猷君名下。

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因此，有傳奚夢瑤不太受奶奶梁安琪待見，坊間認為最得梁安琪歡心的是何猷君在2015年時的女友新加坡百億千金林慧俐（Kimmy）。Kimmy與何猷君分手後，經歷亦相當戲劇性，有指她火速開啟了一段婚姻並秘密產子。去年，Kimmy更透露自己在前年已經離了婚，她指與前夫在一年多前已經分居，因為兩人愛好、生活習慣的不同，這段婚姻已經失衡，最後只能決定離婚。

何猷君跟新加坡十大富豪林榮福女兒Kimmy Lim相戀，當時男方更大方在社交平台認愛，二人同樣出身富貴家族，門當戶對。（IG圖片）

從2016年到2019年，短短三年Kimmy就經歷了從結婚生子到離婚的過程。目前，她生活依然富貴，周身名牌之餘又不時曬名車，極盡奢華，更堪稱頂流名媛。

有個富爸爸！（IG/@kimlimhl）

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