古天樂旗下中韓女團SKYLE8月4日出道　主打歌名《FLY UP HIGH》

因新冠肺炎COVID-19曾經延遲出道嘅SKYLE，將於8月4日出擊歌謠界。所屬公司GOOD LUCK ENTERTAINMENT於26日公佈SKYLE （ ERIN，CHAEHYEON，GINNY，UJEONG ）將於8月4日發表出道專輯。

SKYLE之前打算於19日出道，但係出道前因工作人員被分類為密切接觸者而延遲了出道。所屬公司表示：「經檢查之後所有成員檢測成陰性，並休息了兩周。 我們會遵守防疫方針，健康安全地進行活動。 」

SKYLE

出道日同時公開出道專輯名為”FLY UP HIGH”，與出道主打歌有密切的關係，包含了SKYLE想在激烈的K-POP市場高飛的抱負。他們公開了第二輯概念照，主題為華麗的 GOLD QUEEN。 在團體照中（從左邊數起） SKYLE的UJEONG，ERIN，CHAEHYEON，GINNY穿上耀眼的金色衫，坐復古風緊的王座上擺出不同造型。

SKYLE在之前公開在RED QUEEN同今次在GOLD QUEEN概念照度均戴上了皇冠。 所屬公司解釋道：皇冠象徵住SKYLE在世界觀Put on a crown。」並說 ：「SKYLE不是展示她們成長的過程，而是以已成長的QUEEN （完成型偶像）與粉絲見面。 每張專輯會以新嘅皇冠展示固有的世界觀。 」

GOLD QUEEN概念照度均戴上了皇冠。

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