黎耀祥與劉青雲相識多年惺惺相惜　曾公開感激對方：叫我唔好放棄

視帝黎耀祥自今年3月底離港到內地工作以來，除了拍戲之外，還輾轉不同城市出席活動，密密吸金，而黎耀祥亦有趁機同老婆一起遊山玩水，更相約不少好友聚會。日前黎耀祥上載了一段短片，並寫道：「內地工作相聚，兩個男人，喜歡哪個？」片中可見他與劉青雲相談甚歡，他更搭住對方膊頭合照，相當老友！



黎耀祥同劉青雲相識多年，近日在內地相聚。（影片截圖）

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其實黎耀祥與劉青雲早在入行初期已經認識，當年黎耀祥因為被劉青雲拍攝的招生廣告吸引而報考TVB旗下機構短期演藝訓練課程，之後他們更多次合作拍劇，包括《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《人在邊緣》、《遊戲邊緣》等等，雖然當年劉青雲已經是男主角，黎耀祥只是「茄喱啡」，但劉青雲已經對他印象深刻，黎耀祥更直言劉青雲對自己影響很深：「佢作為一個朋友，佢每次都會鼓勵你，你諗下我哋做咗廿幾年，其實一路都冇乜成績可言，但佢成日都會同你講『你得㗎，唔好放棄』，佢真係喺我成個演藝歷程裏面，一個好重要嘅人物。」

黎耀祥直言劉青雲對自己影響很深。（YouTube影片截圖）

而劉青雲亦大讚黎耀祥人品好：「佢本身個人好有修養，我覺得呢樣嘢重要過演戲。一個好嘅人，重要過你係一個演技出色嘅人好多，我覺得人係最重要嘅。」兩人相識超過35年，互相欣賞、互相尊重，如今黎耀祥已經是三屆視帝，劉青雲更是影帝級人馬，不少粉絲都期待兩位好戲之人再度合作！

劉青雲大讚黎耀祥人品好。（YouTube影片截圖）

重溫視帝同影帝合作點滴：