近日忙着拍攝無綫(TVB)新劇《童時愛上你》的高海寧(高Ling),雖然工作忙碌,但亦有抽空為媽媽慶祝生日,日前她在IG Post出與高媽媽的合照,並寫道:「靚媽子的60大壽,願你永遠是個開心幸福的小女人,像花師奶一樣可可愛愛一輩子,被我們捧在手心呵護著,I love you so much mum.」相中高Ling搭住媽咪膊頭,而高媽媽就雙手托腮,對着鏡頭甜笑,兩母女似足餅印,不少粉絲都留言大讚高媽媽好年輕,完全不像60歲!



高海寧為媽媽慶祝60歲生日。(IG@sammkoling)

其實過往不少藝人都曾在社交平台大曬同媽媽的合照,可見她們都保養得宜,凍齡外貌掀起熱議,當中有幾位靚媽同女兒更如姊妹一樣!

