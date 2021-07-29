前AOA珉娥疑家中自殺昏迷　昨晚IG發千字文鬧爆雪炫險成遺書

現年27歲的前韓國女團AOA珉娥，去年自曝遭AOA前隊長申智珉霸凌後成為話題人物，但卻因為多次張貼出自殘照嚇壞大批粉絲而爭議不斷。近日她被爆搶人男朋友後自稱受害者而遭受網民炮轟，她昨日（28日）在Instagram親手寫千字文解釋過去的爭議，並表示自己「很委屈、很累、很生氣又很難過」，今日（29日）早上被人發現疑似再度輕生在家中昏迷隨即被送院，現時暫時並無生命危險。



珉娥去年自爆遭AOA前隊長申智珉霸凌後成為話題人物。（IG/@kvwowv）

珉娥去年表示自己在AOA出道以來長期受抑鬱症和失眠症困擾，並多次萌生自殺念頭，甚至先後在Instagram三度公開自殘照嚇壞一眾網民和粉絲，又被踢爆不時前言不對後語，情緒問題一直令人擔心。事隔一年，她似乎開始走出過去的陰霾，上月更上傳與男友的合照公開認愛，後來卻被爆她的男友本來有拍拖近三年的女友，珉娥因此被鬧做人小三，網民開始質疑珉娥持續在網上爆料的目的。

珉娥早前公開與男友的合照，卻反被罵搶人男朋友。（IG/@kvwowv）

珉娥昨日（28日）在Instagram親手寫千字文以八點聲明解釋過去的爭議，包括直指AOA成員都是旁觀者，甚至出賣她，又罵AOA成員雪炫：「我會在遺書寫到她當然有原因，只是因為她跟智玟感情好？不是這種無言的理由。金雪炫，如果你記起來的話，希望你聯絡我，我覺得你可能不記得了，最後一次你在我家看着我說『如果沒死就好了』，應該是說了這些話。等時間過了，可以說出口的時候一定會說。」今日（29日）早上卻被人發現疑似再度輕生在家中昏迷，被送院後現時暫時並無生命危險。

珉娥上傳完手寫信後，被發現昏迷在家中。（IG/@kvwowv）

珉娥鬧爆與智珉（左）的關係最好的雪炫（右），並指她曾對自己說「如果沒死就好了」。（網上圖片）

珉娥又表示自己無法再忍受網友罵她有妄想症和精神分裂等批評慨歎「很委屈、很累、很生氣又很難過」：「小時候有太多委屈的事，現在才下定決心想要解開那些冤枉事，但想要解開委屈的執念好像變成毒藥了。」她更於文章尾聲道歉：「本來向大家約定暫時不再用Instagram，很抱歉又違約了，謝謝大家讀了這麼長的文章。」上傳完這篇千字文後，今天早上她就被發現疑似自殺昏迷在家中，現時她雖然並無生命危險，但仍未恢復意識。

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