東京奧運｜中國體操肖若騰被扣分奪銀網替不值　眾星微博發文力撐

2020東京奧運進行得如火如荼，其中就在昨日（28日）舉行的體操男子個人全能決賽，掀起極大關注。事關中國選手肖若騰謹以0.4分輸給了日本選手橋本大輝奪得銀牌，其中在跳馬項目中橋本大輝明顯失誤，但分數卻與肖若騰同分，所以引起網友不滿質疑裁判的評分標準，而不少明星同過往的體操冠軍選手亦在微博發文替肖若騰不值。

體操男子個人全能決賽肖若騰（右）奪得銀牌。（視覺中國）

在體操男子個人全能決賽，中國選手肖若騰同日本選手橋本大輝都是奪金的大熱門，最終在六項比賽完畢之後，肖若騰得出的總分為88.065，而橋本大輝則為88.465，以0.4分之差奪得銀牌。而不少網友就替肖若騰不值，事關他在單槓項目中表現出色完美落地，拿到了難度分6分、完成分8.366分，但被扣了0.3分，最後總分為14.066分。隨後中方進行了申訴，但是並沒有通過，據內地報導指，被扣的0.3分是亮相分，因為肖若騰落地後沒有依規定向裁判致意，但仍然難以平息網友的怒氣。

肖若騰得出的總分為88.065。（視覺中國）

所以有網友就質疑裁判的評分標準，事關在跳馬的項目中，肖若騰同橋本大輝的難度系數是相同的，前者在落地時的確跨了一步但並沒有出界，所以得出分數為14.700分，但後者在落地時直接出界踩出墊子外，但分數亦是14.700分，這個明顯失誤但分數仍如此高，所以大家覺得裁判的判決不公。

橋本大輝在跳馬項目失誤。（微博圖片﹑視覺中國）

雖然最後只能屈居銀牌，但肖若騰已是許多人心中是全能金牌得主，有不少過去體操界的師兄師姐亦在微博發文力挺他。李小鵬就在微博道：「還是恭喜下中國隊男子全能第二吧，哎不是我看不懂，是我看得太懂了，有點可惜！今晚分數全部提前踩到！」還有劉璇：「帶傷比了三場六項。中國男子體操全能倆小伙子我只能用兩字形容，心疼啊！」還有陳一冰﹑楊威等。

一眾師兄師姐力撐。（李小鵬微博圖片﹑視覺中國）

而明星方面影后惠英紅就表示：「肖若騰，東京奧運會體操男子個人全能冠軍！不接受反駁。」力撐他就是全能金牌。而黃子韜表示：「這都甚麼玩意兒c，選擇性眼瞎。」徐冬冬道：「這高分動作是認真的嗎？原來高分動作只需要一隻腳，另一隻腳哪怕跨到太平洋也沒關係。」還有俞灝明﹑文淇等人。

黃子韜﹑惠英紅發文力撐。（視覺中國）