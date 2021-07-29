東京奧運｜「蝶后」張雨霏連奪兩金仲破紀錄　高顏值被指似裴秀智

2020東京奧運進行得如火如荼，其中在今（29日）舉行的女子游泳項目中，中國隊的張雨霏一連奪得兩面金牌，更在蝶泳中以2分03.86秒破了奧運紀錄，相當厲害。張雨霏除了游得出色之外，精緻的樣貌亦是一大亮點，特別是其甜美笑容非常吸睛，不少網友還指她有明星相同韓星裴秀智相似，絕對是泳界一大美人。

張雨霏一日內奪得兩面金牌。（視覺中國）

張雨霏今率先在個人項目200米蝶泳亮相，以極快速的成績2分03.86秒，力壓兩名美國泳手史密芙（Regan SMITH）同菲歷京謝爾（Hali FLICKINGER）奪得金牌。當下她知道自己勝出時，在水上笑得合不攏嘴，還不停向鏡頭前揮手，而她這個身成績更打破奧運紀錄，為中國在游泳項目奪得首面金牌。而在一小時候，她再出戰4x200米自由泳接力，以7分40秒33奪得金牌。

4x200米自由泳接力，中國隊以7分40秒33奪得金牌。（視覺中國）

一日之內奪得兩面金牌張雨霏成為熱搜人物，更發現原來她的顏值亦相當之高，屬於長臉型的她有一雙無辜的小狗眼﹑小嘴巴，笑起來的時候特別甜美，有一種鄰家女孩的感覺，而且皮膚白皙﹑身高有176CM，外型相當出眾，有不少網友指她有明星相，特別是側面神似韓星裴秀智，連女星張雨绮綺都認證她的美貌：「怎麼說呢？就是棒，就是優秀，就是有實力，讓那些浮雲都一邊呆着去，張雨霏，你快看看你有多漂亮。」

張雨霏被指似裴秀智。（張雨霏微博圖片）

裴秀智一雙無辜小狗眼特別吸引。（視覺中國）