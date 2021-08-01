東京奧運｜東奧熱潮意外帶挈《雅信傳》　網民重溫全智賢百步穿楊

《屍戰朝鮮：雅信傳》全球收視開紅盤，全智賢百步穿楊擊斃喪屍，剛好搭上韓國射箭隊奧運精彩表現，讓網友笑言從朝鮮時代射箭就這麼準，難怪現在射箭功力讓人信服。



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在東京奧運射箭男子團體決賽，韓國完成男子團體賽金牌2連霸佳績，其中第2局連續6支10分箭，也讓網友心服口服，更有人開玩笑：「是雅信姐的徒弟來著」、「現實沒喪屍可以射的意思」。

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韓國演員全智賢睽違5年復出作《屍戰朝鮮：雅信傳》一上線就稱霸Netflix各國電影排行榜，據串流收看數據調查網站Flixpatrol顯示，《屍戰朝鮮：雅信傳》以全球電影排名第2名成績出發，在韓國、台灣、越南等亞洲8個市場電影排行榜中排名第一，在法國排名第2，在美國排名第9，並進入全球80個市場地區的電影TOP10。

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編劇金銀姬近日受韓媒訪問時也分享，《屍戰朝鮮：雅信傳》是自己寫過最黑暗、尖銳的題材，講述開啟覆蓋朝鮮之巨大悲劇的生死草與雅信的故事。全智賢飾演的雅信是生活在朝鮮北邊的城底野人，無法獲得朝鮮、女真族兩方認同與保護，承受這兩種族群帶給自己與族人巨大的悲痛，導致雅信有著沉重的悲傷與恨。

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編劇從執筆開始就想要找全智賢演出，以看過全智賢在電影《復國者聯盟》與《柏林諜變》中悲傷的眼神，成為自己寫《屍戰朝鮮：雅信傳》的基礎，想不到更適合的人選，讓自己很焦慮於對方是否願意加入演出。

金銀姬更自爆當時抱持著「就算要抱著全智賢的褲腳也要求她演出」的心情找她談，還搞笑地表示：「我幾乎是跪在地上請求她演出的，感謝她答應了我」，透露出金銀姬對全智賢的信任。《屍戰朝鮮：雅信傳》已在Netflix上架。

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