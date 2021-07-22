Netflix原創作品《屍戰朝鮮：雅信傳》，將在7月23日上線。《雅信傳》是《屍戰朝鮮》外傳，只有一集，由全智賢飾演的「雅信」為主角。《Opener》整理了這集外傳的4大看點。



全智賢曾經在《屍戰朝鮮》第2季結局短暫出現

《雅信傳》全長92分鐘，由全智賢、朴秉恩等人主演。有追看《屍戰朝鮮》第二季的觀眾，相信都會記得全智賢曾經在結局中短暫登場。而這次外傳的故事，就是以她飾演的全新角色「雅信」為主角！

在第2季的結局中，講述李蒼（朱智勛飾）消滅了宮中的所有活屍，並讓位給中殿娘娘的兒子。之後，他決定與徐菲（裴斗娜飾）等人繼續調查生死草的謎團。從一些平民口中得知，在鴨綠江有可以令人死而復生的草藥，而且有人以此做生意。於是，李蒼等人就前往尋找那名賣生死草的商人。他們來到一條村莊，發現了生死草，而且還有大量活屍。此時，神秘女子（全智賢飾）登場，故事就結束。

朱智勛飾演李蒼／《屍戰朝鮮》第2季

在未有得看《雅信傳》之前，讓《Opener》與大家看《雅信傳》的4個重點！全智賢飾演的新角色「雅信」是甚麼人？《屍戰朝鮮》的甚麼人物會在是次外傳中出現？

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