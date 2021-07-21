Netflix原創韓劇《屍戰朝鮮》獲得超高評價，但未有第三季前，Netflix已經率先在23/7日上映外傳電影《屍戰朝鮮：雅信傳》，預告會揭開生死草來源有新角色加入。

韓國喪屍電影劇集越做越受歡迎，Netflix也因此引入及自家製作多套喪屍片。如果你只是認識《屍殺列車》，或者覺得看完《屍戰朝鮮：雅信傳》也不夠喉，不妨看下面8套值得一看的喪屍片！



《屍戰朝鮮》外傳電影《雅信傳》預告片中可見會有新角色加入。（《屍戰朝鮮：雅信傳》劇照）

《屍戰朝鮮》第一及二季自開播以來人氣高企，韓國古裝加喪屍題材的劇集令人百看不厭！在第二季中還有全智賢短暫露面，令粉絲都非常期待究竟第三季會否有新角色加入。不過第三季未播出前，先有外傳電影《屍戰朝鮮：雅信傳》。而在近日釋出的預告片中，可以看見故事將會加入全智賢神秘新角色，並且揭開生死草來源和喪屍的秘密。

未知雅信傳結局如何銜接第三季劇情，不過仍然教人非常期待。（《屍戰朝鮮：雅信傳》劇照）

電影將在23/7日上映，不過全長只有70分鐘，如果看喪屍片覺得不夠喉，其實Netflix亦有相當多喪屍題材的好片推介，下面推介8部喪屍題材的Netflix電影及劇集，比如朴信惠主演的韓國喪屍電影《#Alive》、Brad Bitt主演的荷里活電影《地球末日戰》都值得推介！

【1】《#Alive》

由影帝劉亞仁、朴信惠主演的韓國喪屍片，最適合疫情下居家隔離觀看。電影講述宅男愛打機足不出戶，當周圍都爆發喪屍病毒時，他仍能夠在家中平安等待救援。剛好碰見住在對面樓的一位還是人類的正常女子，因為糧食短缺和精神壓力打算自殺。二人便抱著一定要活下來的求生信念，殺出重圍。

【1】韓國喪屍電影《#Alive》

【2】《餓鬼喪屍》（Ravenous）

電影發生在加拿大魁北克一處偏僻鄉鎮中，有大批殭屍瘟疫在當地肆虐，倖存的村民都並肩作戰，砍殺殭屍保護家人。可惜最後還是會不幸被殭屍咬掉，被殭屍咬過的人類，心中只會想著死亡之餘，還會想起甚麼？

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