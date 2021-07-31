疑似韓國經紀公司扯皮條音檔流出　20萬買女星陪睡一晚

韓國演藝圈不時傳出潛規則，最近有一名網友踢爆自己喜歡的女歌手，其所屬公司親自邀請他與女星過夜。偵探上身的網民直指女主角為節目《Miss Trot》出身的鄭夏恩（하온），雖然她本人否認，但網上卻流出疑似公司進行性交易仲介的音檔。



率先爆料的男網友A表示，從4月開始關注一名女歌手，並前後在對方的直播中給予了共700萬韓圜（約4.7萬港元）的打賞。可是某一天竟收到歌手經紀公司的見面邀約，起初公司詢問Ａ有否興趣投資，但他拒絕後，公司加碼表示出3000萬韓圜（約20.2萬港元）的話，就能與喜歡的女歌手過一晚夜，更主動附上存摺照片等。

鄭夏恩與其公司捲入性交易爭議。（IG/@haon_jang）

由於A懷疑公司有進行性交易仲介的嫌疑，因而向警方報案並在網上公開此事。爆料公開後，網民從《Miss Trot》和直播主等關鍵字等推測女主角可能是落選之一的鄭夏恩。甚至有人到鄭夏恩IG留言問是否屬實，但鄭夏恩本人否認。不過其後YouTube又出現一個名為「鄭夏恩事件」的頻道，上面不但有兩條疑似公司進行性交易仲介的音檔，更表示之後會有其他檔案上傳。對於事件引來熱議，鄭夏恩公司表示所有內容都是毫無根據，是惡意編成。

YouTube上出現名為「鄭夏恩事件」的頻道，似乎會再有爆料。（YouTube截圖）

按圖睇更多鄭夏恩IG相：

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