TVB開拍《四十二章經》　陳豪孖周嘉洛擔正重現《鹿鼎記》？

網上盛傳TVB金牌監製陳維冠將開拍新劇《四十二章經》，令人期待。因提起《四十二章經》，自然會聯想到經典古裝劇《鹿鼎記》，但據知新劇是一部懸疑時裝喜劇，創意十足！陳維冠接受《香港01》訪問時承認消息，並指劇集正在籌備當中，至於演員陣容就不方便透露太多，但劇集的確與《鹿鼎記》有關係。

即將出街的《七公主》亦由陳維冠監製！(梁碧玲攝)

至於演員陣容方面，有指是由視帝陳豪以及上位小生周嘉洛擔正，另外龔嘉欣、譚凱琪和江嘉敏亦有份出演。正忙於拍攝古裝劇《痞子殿下》的周嘉洛接受《香港01》訪問時就指暫時未收到實質的消息：「如果真係可以同陳豪合作，我會好期待！」

有不少網民指周嘉洛的身上看到了年輕時候周星馳的影子。（IG/@kalok_）

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至於最近與蘇韻姿和陳瀅分別傳出緋聞，他就笑指兒女私情放埋一邊：「當然係事業為主，開一套正劇都足夠斷六親。對於最近嘅新聞感到好意外，因為同Andrea之前已經明確地澄清過，佢大整蠱入面嘅對白，只係跟稿講。我同阿瀅亦只係好朋友，好拍檔，夏天嘅古裝，我冇精神精力諗其他嘢㗎。感情嘢順其自然就可以，感情以外都有好多嘢要做。」

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龔嘉欣最近被指激瘦點撃下圖睇一睇：

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