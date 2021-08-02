東京奧運｜福原愛微博拍片為劉詩雯打氣　素顏樣反成焦點：好殘…

內地乒乓球女將劉詩雯因肘傷復發，日前宣布將退出東奧女團賽事，消息在陸網掀起熱議，閨蜜福原愛也特地錄製影片為她祝福，也久違地用東北腔說中文，不過她看起來臉上胭脂未施、髮型稍微凌亂的模樣，也讓內地網友引起討論，認為她滄桑憔悴了不少。



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對於閨蜜劉詩雯因傷退賽，福原愛親自錄製影片獻上祝福，只見影片中她紮著馬尾，妝看起來相當淡，用著東北腔不捨地說：「雯兒，我聽到妳因為受傷的原因，要退出這個奧運的舞台了，雖然有點可惜，但妳拿過的冠軍、走過的路，永遠都不會消失，在我心目中，妳是永遠是最棒的、最驕傲的劉詩雯。」

最後更表示：「疫情的關係，我現在不能去看你，等疫情過去了我一定要去看你，咱們一起吃個串兒，然後再比比身高，我估計我已經超過妳了吧，不要比體重就行，現在先把心情調整好，繼續努力加油，我永遠支持妳！」

事實上，日前內地在東奧乒乓球混雙賽輸給了日本，讓原本力挺福原愛的不少內地網友，都把氣出到了福原愛身上，被出征的她沈默多天，近來終於露面為內地選手劉詩雯福暖心打氣，此舉也再次讓她在微博由黑翻紅，陸網友紛紛大讚她「愛醬還是那麼可愛，這種感情真的難得」、「神仙友誼」、「唯一喜歡的日本人」，不過也有網友發現她在影片中看來不如以往亮眼，留言寫道「一段失敗的婚姻讓小愛那麼憔悴了，心疼她」、「歲月在小愛臉上留了些痕跡」、「感覺愛醬憔悴了許多啊」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】