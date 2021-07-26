東京奧運｜福原愛今復出擔任評述　曝32年來第一次：責任重大

福原愛26日將在富士電視台解說東奧乒乓球男女單打、桌球混雙決賽，這也是她爆出婚變後的首度公開露面，但其實她日前已低調接受日媒訪問，闡述對於今年東奧的期待和想法，她透露眼見延遲了1年奧運終於開幕，雖然很開心，內心卻有種不可思議的感覺，因為參加過4次奧運的她，從未透過電視觀看過賽事。



福原愛向《每日體育》透露，這是她第一次以觀眾身分支持所有選手，開幕式當天，她看到每位運動員都戴著口罩，不禁聯想到這真的是一場深受新冠肺炎影響的奧運，儘管如此，她仍能感受到選手們口罩底下的笑容。

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看到擔任本屆日本持旗的男籃選手八村壘、角力國手須崎優衣進場時，福原愛坦言「想到了2008年的北京奧運」，因為她當年正是以日本隊旗手的身分入場，回想起那時候的狀況，她透露進場前有很多人會拿著旗子拍照，怎樣都拿不回來，雖然著急，但看到大家舉著國旗的畫面，她就覺得責任更大了。

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本屆奧運是在沒有觀眾的情況下舉辦的，福原愛表示現場選手可能會感到孤單，但對她而言，如果想到仍有觀眾在電視機前支持著自己，肯定能感受到更多的力量。

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