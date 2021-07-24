東京奧運｜福原愛隻字不提台灣　微博狂PO相為中國隊及日本隊打氣

福原愛與江宏傑離婚後，兩人共同擁有親子監護權，4年多的童話婚姻告終，而她頻頻更新微博和大陸網友互動，反而隻字未提台灣，也被酸立場秒轉變，23日是東京奧運開幕式，她在微博興奮連發多篇文，還狂拍電視截圖激動說：「中國隊來了！連口罩都是大紅色！」



死守電視前狂截圖賀選手進場 就是不提台灣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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福原愛23日晚間死守在電視前，關注東奧開幕式，她先是說：「一直期待China跟Japan！」之後又再發文興奮說：「中國隊來了！連口罩都是大紅色，使勁的找雯妹子沒找到，估計要集中比賽吧……找乒乓隊找到我眼睛都鬥雞眼了！大家加油哦！」更附上7張她自己拍的電視截圖，態度非常積極，而「福原愛找中國乒乓隊找得都鬥雞眼了」也成了關鍵字登上微博熱搜冠軍。

等到日本隊出場時，福原愛只寫了短短一句：「日本來了，大家加油！」被指明顯在為未來重返大陸市場做準備，事實上，娛樂名嘴井上公造曾在節目中爆料，福原愛敲定為電視台轉播東京奧運的桌球球評，和江宏傑光速離婚就是為了東京奧運。

福原愛在東奧復出的消息接連曝光，日網批評聲浪不斷，電視台相關人員向《Daily新潮》透露，「這段時間福原愛不可能在電視上出現」，原因是主婦觀眾群的反抗態度強烈，就算已經離婚，對於電視台來說，一旦安排上電視，連廣告贊助企業也會擔心形象受到影響。而且不僅是綜藝節目，需要福原愛擔任球評的電視台其實不多，爆料者直言：「轉播奧運節目，要找到取代福原愛的運動員，老實說有很多。」

點圖重溫東京奧運開幕禮精華▼▼▼

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