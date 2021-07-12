福原愛江宏傑離婚　寧賠百萬違約金擺脫卑微婚姻　奪回自尊再出發

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-07-12 20:46

中國乒乓球隊從小看大的「團寵」福原愛官宣離婚。希望她今後更加幸福！

福原愛終於和江宏傑離婚了。

她在微博官宣，表示之後孩子將由雙方共同撫養，感謝了一直關心守護著自己的中國球迷、粉絲們，又說：「因為我的私事報導給大家帶來麻煩，我一定會加油的！」

這條微博下的留言，都是溫暖祝福。

「終於逃離苦海了，恭喜新生活開始！」

曾經的教練湯媛媛也鼓勵她：「愛，恭喜你，加油！我們永遠支持你。」

她回復了一個「大哭」的表情，個中滋味只有自己最懂。

從小就來中國集訓乒乓球的福原愛，是被中日兩國球迷們看著長大的。中國人喜歡她，最開始是因為她長著又圓又可愛的小包子臉，並且在中國待了多年，跟著教練們的耳濡目染說得一口流利中文。

退役之前，福原愛是日本女乒的隊員兼隊長，但在中日兩國的社交媒體上，她始終表裡如一，從不吝嗇自己對於中國的感情，和曾經的教練隊友們相處得如同家人。大賽中她和中國女乒隊交手無數次，贏球的機會很少。輸球後承認技不如人，有時還會哭鼻子。但每次賽後接受中國記者採訪時都落落大方，非常有禮貌。福原愛對中國的感情完全是自然流露，這才是她最討喜的地方。

她敏感脆弱的小哭包形象深入人心，因此今年 2 月傳出婚變到現在，就在許多人認為她會選擇原諒的時候，她卻默不作聲地快刀斬亂麻，先是回日本成立了自己的公司，再堅定宣佈離婚，下定決心要開始新生活。

中國球迷喜歡叫福原愛「瓷娃娃」，但她不喜歡這個名字，覺得瓷娃娃太脆弱了，一摔就碎。「我想變成鐵娃娃。」現在的福原愛，活成了她心裡「鐵娃娃」的樣子，或許正如那條高贊的祝福所說：愛醬的福氣還在後頭。

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「她是中國隊的編外人員」

福原愛出生在乒乓世家，父母退役後在仙台開了一家乒乓球館，還有個大她 10 歲的哥哥，也是乒乓運動員。從 3 歲時第一次拿起球拍，日本富士電視台就把鏡頭對準了這個有著圓圓臉的可愛女孩，拍下她的每一次輸贏，每一次落淚。或許因為習慣了在鏡頭之下生活，福原愛早早就明白，自己作為公眾人物不能展露太多情緒。輸了球飛奔到教練懷裡哭泣，是她對情緒唯一的排遣。在她當時的世界裡，好好打球意味著有糖果和點心吃，運氣好時還能去迪士尼樂園玩。

6 歲時，福原愛被母親送到遼寧省乒乓球隊集訓，在中國一待就是十多年。隊裡她的年紀最小，離家最遠，性格也很靦腆，打不好球就嘩嘩掉眼淚，一同訓練的哥哥姐姐都很照顧這個小哭包，被稱為中國乒乓球隊的「團寵」。

長著可愛甜美的小圓臉，球風卻準確兇猛，當年愛醬正是因為這樣的「反差萌」，在中日兩國瘋狂圈粉。除了球技，她也靠著每次比賽後一口帶著方言味兒的中文在國內出圈，記者們有事沒事都喜歡和她嘮幾句。

愛醬稱自己是半個中國人，為此很自豪：「中國的教練是哪裡的，我就有哪裡的口音。」中國乒乓球隊總教練劉國梁在提起她時也讚不絕口。「福原愛非常好，可愛又友善，我們其實不太把她當日本人，感覺她是中國隊的編外人員。」

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當愛變成利益獲取

福原愛骨子裡是一位傳統的日本女性，她曾經向隊友兼好友王楠透露，自己最大的理想並不是金牌，而是當家庭主婦。2016 年里約奧運會之前，福原愛就和台灣的乒乓球運動員江宏傑開始秘密戀愛，之後兩人在愛醬的老家日本註冊結婚，次年 1 月 1 日在台北辦了婚禮。

在江宏傑的印象中，福原愛在球場上又凶臉又臭，不太和大家講話，「非常可怕」。但後來有一天，他在餐廳門口遇到福原愛，寒暄時問她是不是等一下要去比賽，她卻很急地說：「沒有沒有，我很餓，我要吃飯！」。他一下就覺得這個女生好有反差，怎麼跟我想像的不一樣？

同樣打乒乓球，那時福原愛已經是日本國寶級運動員，江宏傑的世界排名卻僅是 72 位。日本媒體《女性自身》曾曝出兩人收入相差 37 倍，幾乎全是靠著福原愛在養家。這段戀情也因此一開始就不被看好，福原愛的粉絲們認為江宏傑動機不純，看上愛醬名氣的成分遠大於愛情。但看到她在江宏傑身邊時燦爛的笑顏，覺得這也許是童話故事照進了現實。對於穩定家庭關係的渴求，也許可以解釋，為什麼在江宏傑猛烈溫柔的追求之下，愛醬會接受了他的求愛。

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兩人在媒體面前雖然是模範夫妻的形象，但從福原愛懷孕開始，江宏傑就變了態度，她在婚姻中的地位越來越卑微，以至於到了粉絲們要為她打抱不平的地步。懷第一個孩子時，她懷孕反應強烈，一天要吐七八次，飯也吃不下。江宏傑非但不加以關心，反而斥責她：「孩子都要沒營養了」，之後福原愛身體好轉恢復食欲，他又責怪說：「你該變胖了，別吃了」。

在結婚前，福原愛暫時沒有退役打算，但在孩子出生後撫養的巨大壓力下，她宣佈在 2018 年 10 月退役，告別了心愛的乒乓球台。同年，我們在綜藝節目《幸福三重奏》上看到了福原愛夫婦的身影，「想一天親吻 100 次」的肉麻名場面，讓人覺得他們還在戀愛中。在福原愛好友對日本娛樂雜誌《週刊文春》的爆料中，種種的表面親密都成了日後的大反轉。

參加綜藝節目完全是江宏傑一人的計畫，還用「既然是妻子，就要去幫助丈夫」這樣的話術洗腦福原愛，一想到是為了孩子，福原愛便對丈夫言聽計從。與此同時伴隨的，是生活上的言語羞辱。福原愛平時不被允許穿太鮮豔、時尚的衣服，去看牙科醫生時長大嘴，被江宏傑大罵：「你張嘴的方式就像是要勾引誰似的。你這娼婦！」

福原愛一直很喜歡日本攝影師篠山紀信的作品，在寫真集的簽售會上與他擁抱被拍下，江宏傑又開始陰陽怪氣：「你為什麼要和給別人拍裸照的人拍這樣的照片啊？我也要去和別的女人出軌了。」在與江宏傑婆婆和姐姐的相處中，她也從未感受到被尊重，甚至被婆婆稱為「家裡能下金蛋的雞」。

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小哭包，祝你幸福

早在 2019 年年末，福原愛就動了離婚的念頭。聖誕前夜，她帶著兩個孩子回到了日本，江宏傑也跟著飛過來，用了整整 10 天的時間想要挽回她。福原愛原諒了他一次，但也下了「下次就沒有機會了，直接離婚」的最後通牒。

一年過去，情況毫無好轉，有人注意到愛醬摘掉了婚戒，與江宏傑的社交媒體互動也少得可憐。今年 1 月份，福原愛曝出兩人關係惡化，她獨自一人回到日本，還在綜藝節目《澈子的房間》上透露：準備在日本開辦公司，今後為了孩子更好的生活，會加倍努力，唯獨不提婚姻關係。

離婚對於福原愛的經濟和名譽，都是巨大的打擊。她在 1 月與小學同學合夥創辦了名為omusubi的公司，還透露了創辦幼稚園的計畫，想將自己的女兒和兒子接到日本上學。但因為離婚要付出巨額的費用，這家公司僅僅註冊成功了 2 個月就宣佈關閉，登記的地址已經改成她在東京的住宅。

之前在台灣播出的福原愛夫婦的廣告代言，片酬是一部 2500 萬日元（約 176 萬港元）。爆出離婚這樣的負面消息後，廣告無法播出，違約金是簽約金的兩到三倍。福原愛還出演了多個日本品牌廣告，違約金的總額超過 1 億日元（約706萬港元）。

即將到來的東京奧運會，福原愛原本將擔任電視台的乒乓球賽解說工作。但因為離婚及（莫須有的）出軌風波，至今還未收到邀請，與日本乒乓球協會在奧運前期的宣傳項目也被叫停。她因為忙著處理公司與離婚財產分割的事務，心情不是很好，整個人瘦了一大圈，原本圓圓的臉蛋也消失了。

並不是每個人在婚姻中，都能以押上自己的前途，財產也大幅損失的代價，離開一個錯的人。但福原愛做到了。在這巨大的壓力面前，她的果斷出乎大家意料，一旦心意已決，就有了斷臂求生的勇氣。

好在，這一切都會隨著時間被沖淡，相信福原愛調整好心態和狀態後，能做回她自己，擁有新的生活。人生的路還很長，誰沒有在這條路上遇到過磕絆和挫折？面對人格的貶低與打壓，及時離開才是最好的止損。

愛醬，希望你以後的每一步路，都越來越溫柔和堅定。

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