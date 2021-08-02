東京奧運丨台藝人小S撐台灣奪金被鬧爆　多個中國品牌中止合作

台灣藝人徐熙娣（小S）近日頻頻在IG支持台灣奧運代表，之前曾為羽毛球男雙金牌李洋、王齊麟奪冠喝采，又有為羽毛球女單銀牌戴資穎呻雖敗猶榮。

小S識趣地在微博隻字不提奧運，不過中國網民對小S不斷在IG發佈台灣選手消息超不滿，有人湧至小S的IG鬧她是「台獨份子」，批評：「噁心得要死」、「以後別來內地賺錢」，其微博有大量網民留言：「在微博一句都不敢說，瞧不起你。」亦有人轉發中國隊贏金牌的新聞。

小S連日為台灣健兒打氣。（IG@elephantdee）

醒目沒有在微博講奧運，但仍受到攻擊。（IG@elephantdee）

網民鬧事小，有中國品牌為免受到小S影響而割席，上海壽全齋則在微博發出聲明：「國家利益高於一切，堅決擁護一個中國原則！壽全齋品牌即日起終止與徐熙娣女士（小S）的一切品牌合作。」另一品牌大人糖亦表示終止與小S一切品牌合作關係，而CLEAR清揚（CLEAR淨）強調和小S的合作已經到期結束。