東京奧運｜李靜爆粗教杜凱琹直播出街　阿占旁述解圍：要打打氣嘅

東京奧運賽事來到第九日，港隊代表杜凱琹、李皓晴及蘇慧音今日（1日）出戰女子乒乓球團體賽，以3:1擊敗巴西對手晉級8強。不過，轉播杜凱琹打到第四局的單打項目時，鏡頭捕捉到前奧運男子乒乓雙打銀牌出身的港隊教練李靜在場外教導杜凱琹戰術時突然爆粗的一幕，隨即在網上瘋傳兼引起網民熱烈討論。



港隊代表杜凱琹對戰巴西選手時，竟然被教練李靜以粗口回敬？（路透社）

李靜於場外對杜凱琹進行指導，並對她分析戰術要如何在接發時戰勝對手：「你急你又跟唔到！」，之後竟然爆出一句：「X！你企喺中間啦！企中間佢發你長你咪反手拉佢囉！OK？好嗎？」讓全球的觀眾都聽到這本土味十足的粗口。

李靜（右）是2004年奧運男子乒乓雙打銀牌得主。（資料圖片）

TVB負責廣東話旁述的阿占（鄺家銘）馬上兜完場解圍：「熱情啊！」、「呢個時候要打打氣嘅！」一同擔任旁述的朱智賢目擊整個過程，她大讚阿占好有急才：「當時大家都好突然嘅，我就冇好清楚聽到教練講啲咩，因為佢戴住口罩，同埋廠現場收音冇咁清楚，阿占反應好快！」

除了朱智賢和陸浩明之外，該場賽事有很多專業旁述員。（TVB影片截圖）

朱智賢大讚阿占好有急才。（TVB影片截圖）

聽到李靜爆粗後，阿占馬上解圍：「呢個時候要打打氣嘅！」（Instagram：@ahjim1110）

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