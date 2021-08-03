東京奧運｜福原愛忙復出懶理仔女：沒空視訊！豪擲千萬買日本豪宅

福原愛火速離婚後，上個月月底復工擔任奧運卓球賽的球評，積極復出的她顯少有時間與台灣家人視訊聯繫感情，如今更傳出她砸下7千多萬台幣買下90坪豪宅，忙於為房事奔波。



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據台灣媒體《鏡週刊》報導，福原愛與江宏傑7月初離婚後，隨即藉著擔任東奧桌球賽的球評復出，由於講評專業加上親臨賽事、日本隊奪勝，有日本媒體開始封她為「勝利女神」。

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近來由於她忙於工作，與台灣家人視訊的時間也減少，根據日媒報導，她賣掉新台幣2千多萬元的房產後，緊接著花7千多萬買下90坪豪宅，似乎將部分心思花在處理房事，也因此顯少與台灣家人視訊聯絡感情。

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