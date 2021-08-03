智能愛人首集劇評| 李佳芯復出　有望做《刑偵日記》時段收視救星

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）劇集《智能愛人》（簡稱《智》）今晚（3日）首播，接下被譽為燒腦「神劇」，可惜收視低迷，上周收視更只錄得10.2 的《刑偵日記》（簡稱《刑》）時段。《智》與《刑》風格截然不同，前者搞笑輕鬆易入口，加上久未復出的視后李佳芯（Ali）加持，相信能夠短暫拯救該時段收視。

《智能愛人》開首透露陸永（飾演古家廉）駕車撞到Ali（飾演AI機械人阿寶），為劇集鋪陳懸念。其後才開始徐徐介紹世界觀，以及陸永（飾演古家廉）、馮盈盈（飾演謝多燕）、麥美恩（飾演古家儀）、盧宛茵（飾演余鳳釵）、蔣志光（飾演古學禮）等人的背景資料。首集用了約一半篇幅講述上述角色的故事，Ali則戲份不多，只在劇集後半段露面，Ali粉絲或會失望；至於會否像傳聞中高層盛讚的演技大爆發，相信要多看幾集才揭曉。

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撇開最大睇頭的Ali不說，劇集風格頗輕鬆有趣，例如陸永遭馮盈盈欺壓、麥美恩扮AI啤酒妹幾乎被大叔非禮，與燒腦硬食的《刑》相比更顯清新，相信《智》帶來的新鮮感能夠短暫拯救該時段收視。

惟前半節奏略嫌沉悶拖沓，主要以搞笑引觀眾入局，其實可以加快交代劇情，又或將部份背景內容留待Ali出場後再交代，亦不會顯突兀，甚至會令劇集節奏更明快乾淨。

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另外，部分情節亦出現矛盾。例如開首交代麥美恩討厭AI機械人，但得悉Ali會成為專屬家務機械人時，她又爭相要做Ali的主人，更與家人大打出手，令觀眾略感困惑。不過上述問題也只是小毛病，總括而言，首集追看性都有6/10分，勝在與《刑》相比有新鮮感，Ali之後的表現亦值得期待，而中後部分與馮盈盈爭仔的對手戲亦相信會更有睇頭。

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