吳亦凡事件︱多名藝人微博遭關閉　扯出4年前任嬌命案網友籲重查

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，近日已被北京警方作刑事拘留，事件震撼兩岸三地娛樂圈，目前只要與他有關係的平台都紛紛將其資料、作品下架關閉，目前可以話音訊全無。隨着事態嚴重，網友們唯有待司法機構查明真相，但與此同事網友就重提4年前發生的任嬌命案，呼籲要舊案重查讓真相大白，事件再次成為熱搜掀起討論。

吳亦凡因涉嫌強姦近日被北京警方作刑事拘留。（視覺中國）

4年前女星任嬌被發現全裸死在酒店外的草叢中，事件引起許多猜測。隨後，憑劇集《射鵰英雄傳》飾演郭靖一角走紅的男星楊旭文，被網友爆出從酒店的CCTV中可見，任嬌死前的一晚同楊旭文在一起，並且二人有說有笑並回到男方的房間，但隔日任嬌就被發現死亡，而楊旭文卻相安無事，事後他就被公安行政拘留48小時協助調查。

最後經過警方的調查後證實任嬌的死只不過是意外事故，認定對方當時是因為飲酒而一時失足，證明事件同楊旭文無關。但網友們始終不肯相信，總覺得事件疑點重重，而楊旭文方最後更發聲明強調真相已經查明叫大家不要再謠傳，而事件最後就是這樣不了了之結束。

網友呼籲要舊案重查任嬌案。（微博圖片﹑任嬌微博圖片）

直到4年後的今日網友重提舊案，認為當年如此離奇的死亡事件要再作查明，大家猜測當年受到「華誼兄弟」力捧的嫌疑人楊旭文能夠火速地脫身，其背後一定不簡單。所以有網友就分析指出吳亦凡同楊旭文一樣，背後受到「京圈」（北京娛樂圈）的幫助，才得以活躍於影視圈。

楊旭文當年憑《射鵰英雄傳》走紅。（《射鵰英雄傳》微博圖片）

當年吳亦凡剛回國發展資源已經超級豐富，第一部電影就出演有「京圈第一才女」封號的女星徐靜蕾執導的《有一個地方只有我們知道》，2015年出演名導演馮小剛的電影《老炮兒》，隔年捲入桃色風波就有不少圈中人物力挺他，其中導演管虎就在其中。

網友猜測他們背後有人幫助。（視覺中國﹑楊旭文微博圖片）

但近日管虎的微博則被發現，已經清空所有微博看不到任何內容，還設置觀看權限。另外，導演馮小剛原本在上月31日要出席「First青年電影展」，但最終因為疫情關係所以最後缺席，還有曾力挺吳亦凡的製作人馬薇薇、作家六六等，微博亦已經遭關閉，因此不禁引起大家揣測，相信他們背後的力量好大，是時候需要作出整頓。

楊旭文的微博被網友留言鬧爆。（微博圖片）