郭晶晶吳敏霞隔空開Live重聚　兩代跳水皇后曾因田亮傳姊妹決裂？

一代跳水皇后郭晶晶近日以國際業餘游泳聯合會代表身份，為東京奧運擔任跳水項目的評判打分，日前她首次在抖音開直播，與師妹吳敏霞及何姿隔空重聚，三代跳水女神同框的畫面非常難得，吸引超過700萬人觀看。三人在直播中暢談當年跳水隊的往事，郭晶晶回憶自己7歲開始練習跳水，當時以為跳水就是游水，結果一看到跳板就嚇親，幸好她之後克服了心理恐懼，取得驕人的成績！
郭晶晶、吳敏霞及何姿都曾在奧運會中奪得金牌，雖然三位跳水女神已經先後退役，但她們的輝煌成績依然令人印象深刻。當年郭晶晶同吳敏霞並肩作戰，但兩人因為先後與田亮傳出緋聞，因而被指姊妹決裂。不過如今兩人依然相談甚歡，相信都已成往事！其實中國跳水隊一直是中國體育王牌中的王牌，在各項賽事中多次奪得獎牌，「夢之隊」的稱號當之無愧！不過多位跳水冠軍都已經退役，以下一起看下他們的近況：
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