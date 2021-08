現年33歲的Jessica C.(JC)自從與老公安志杰結婚後,主力照顧家庭,兩人育有一對仔女,大女Tessa已經5歲,而細仔Elvis亦有3歲大,一家四口溫馨幸福。JC不時在社交平台分享Tessa同Elvis的成長點滴,日前她在IG Post出一輯寫真照,並寫道:「They really do grow up too fast. Taking in as many kisses while I can.(他們長大得太快了,在還可以的時候多親親他們呢。)」相中Elvis錫錫媽咪,而穿上花花短裙的Tessa就對着鏡頭大擺Pose,她還用手托腮,不但遺傳了父母的優良基因,更學足媽咪的名模風範!



+ 49

15位兩歲以下可愛星B 陳凱琳細仔愈大愈似爸爸鄭嘉穎

+ 27