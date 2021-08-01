獲劉德華讚當年「無綫五虎」顏值最高　湯鎮業：頭髮都快掉光了

今年是劉德華出道40周年，日前他在抖音以訪談形式進行直播，全程兩小時的直播吸引一億人觀看，人氣強勁！華仔在直播中暢談出道以來的點點滴滴，而昔日的「五虎將」梁朝偉、黃日華、苗僑偉及湯鎮業都有特別拍片祝賀，黃日華更在片中大讚當年湯鎮業是五人之中最靚仔的一位：「他是帥哥一名，那個時候很多女孩子啊、媽媽啊，都真的非常喜歡他的！」



劉德華大讚當年最靚仔的是湯鎮業。（影片截圖）

被問到當年「無綫五虎」邊個最靚仔時，華仔亦直言是湯鎮業：「湯鎮業是比較帥，然後所有漂亮的角色都是他。」不過華仔笑言現時五人中最靚仔的是自己，相當得戚，而湯鎮業就直認自己現時的顏值的確比不上其餘幾位好兄弟：「現在最醜的是我，我頭髮都快掉光了。」片中的湯鎮業雙下巴明顯，與年輕時相比發福不少，不過依然面色紅潤，精神奕奕！

湯鎮業笑言自己頭髮快掉光了。（影片截圖）

+ 15

當年劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉及湯鎮業都是炙手可熱的人氣小生，他們更被封為「無綫五虎」，風魔萬千少女！年輕時的湯鎮業氣質出眾，無論古裝還是時裝都非常靚仔，因而被認為是五虎中顏值最高的一位，不過隨着年齡增長，近年身材發福的他被指走樣，昔日「玉面小生」的形象完全幻滅。

湯鎮業當年憑着英俊不凡的形象風魔萬千少女。（劇照）

點擊下圖睇「無綫五虎」變成點：