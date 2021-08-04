智能愛人︱李佳芯獲內地網民讚好戲　豆瓣獲近8分高評價成功洗底

現年38歲的李佳芯（Ali）2018年憑《BB來了》奪下視后，其後在《白色強人》的演出亦令觀眾印象深刻，在中港兩地收獲大批粉絲。但她在2019年6月因發表敏感言論，連月來遭受內地網民群起攻擊，形象一落千丈。

Ali當時接受《香港01》訪問時坦言，一向都會分享感受性言論，「可能真係呢排真係有啲敏感，所以我Post乜嘢都俾人鬧，只能夠講佢哋對號入座，唔同嘅人有唔同嘅心態對號入座，所以我覺得冇得可以控制。」



Ali發表敏感言論遭內地網民攻擊：

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然而內地網民卻不收貨，紛紛留言呼籲無綫（TVB）封殺Ali，甚至有網民建議支付寶撤回Ali香港代言人資格。TVB隨後極速雪藏Ali，有指多部由她主演的劇集都被煞停，包括《踩過界II》、《寶寶大過天》及《白色強人II》等。

事隔一年，由Ali擔正做主角的劇集《殺手》出街，她亦獲TVB正式「解凍」。不過《殺手》有黎耀祥、陳豪等多位重量級演員加持，Ali反倒淪為次要，亦未必可以測試到觀眾對她的接受度。

事隔一年，由Ali擔正做主角的劇集《殺手》出街，有指這是她獲TVB正式「解凍」的開始。（劇集截圖）

今年TVB終放手，再次給予Ali擔正主演的機會，讓她於《智能愛人》飾演頗有挑戰性的AI機械人角色，也被視為是TVB讓Ali正式試水溫之舉。《智能愛人》在4月已於myTV Gold及TVB Anywhere上架，內地部分視頻網站亦能觀看全套劇集，故不少內地網友早已看畢全劇。而不少人都留言稱讚劇情不俗，創新貼地又搞笑，小清新且有新鮮感。

點擊看內地網民對Ali的高評價：

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此外，內地網民亦落力大讚Ali演技生動自然，相當好戲，將「阿寶」演繹得十分可愛，更有人指本身打算看陸永做男主角，「但毫無疑問是Ali的獨角戲，必須稱讚」、「哪裡找來演技這麼好的AI」。另外，許多內地網友都坦言，馮盈盈一反「八婆」形象，飾演高傲女上司多姐有反差感且討好，因而對她改觀，「FYY這部沒有很討人厭」。

劇集於內地視頻網站「豆瓣」獲得7.9分的4星評價，更有逾3成人留下5星評價，看來Ali的確憑《智能愛人》成功於內地洗底，也算是為Ali的敏感言論風波畫上一個句號。

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