KOL家明踩錯193郭嘉駿　「抽水專家」林作公開教訓：小學雞到尷尬

男子組合ERROR成員郭嘉駿(193),日前在IG Story上貼出限量版波鞋照片,寫道「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」,事後Facebook專頁「家明」被批評藉人氣「攞著數」,該page撰文指193此舉會令粉絲花費整個月人工為他買鞋,其後在網民炮轟之下,家明今日(2日)凌晨撰文表示專頁要「辭職」,「是我言論過於偏激,有失KOL的責任。」

193郭嘉駿@ERROR在IG 出 storoy徵求限量版波鞋。(IG@deniskwok193)

KOL家明踩完193郭嘉駿後宣布「辭職」 網民唔收貨:只顧抽水

出名「抽水」的林作昨日(1日)發文「教訓」家明抽水不當。他首先指家明抽水角度太「廢」,「垃圾到打算用英文角度串埋193(I need vs. would someone please get me),就真係小學雞到令人尷尬。」

林作發文炮轟家明抽水不當。(林作IG)

他解釋指,193所言的「 I need these.」並非意指吩咐其他人買波鞋給他,更搬出亮麗頭銜公開教導家明英文,「咪喺我假假地牛津畢業前大律師兼遵理雅思英文補習天王面前班門弄斧」。他又認為「就算佢係婉轉叫佢啲fans買俾佢,都係你情我願嘅情況」。文尾他直言:「抽水,至少要自己站得住腳。」

