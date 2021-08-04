東京奧運| 英國13歲滑板銅牌Sky Brown　IG擁107萬粉絲更有單曲

今屆《2020東京奧運》新增了滑板項目，今早（4日）舉行初賽及決賽，最後由兩位日本選手囊括金牌和銀牌，分別為19歲的四十住櫻，以及打破日本最年輕的奧運獎牌得主，年僅12歲的開心那，至於銅牌則由13歲的英國選手Sky Brown獲得。

由於滑板參賽選手相對年輕，故賽事未開始前已引起不少關注。除了12歲的開心那之外，年僅13歲的Sky Brown亦同樣廣受網民關注。原來Sky Brown是今屆奧運中英國最年輕選手，身為英日混血兒的她，因其高超滑板技術以及可愛的混血外表，在英國早已頗有名氣，IG更擁有逾107萬追蹤人數。

Sky Brown年僅13歲便於今屆奧運的滑板賽事中為英國奪下銅牌。（IG@skybrown）

她現為知名運動品牌Nike代言人，又曾亮相經典動畫《阿森一族》（The Simpsons ）。另外，她的個人YouTube頻道亦擁有近29萬訂閱，去年推出的單曲《GIRL》MV更衝破360萬觀看次數，最受歡迎的影片則擁有逾700萬觀看次數，片中的她當時只有10歲，滑板技巧已技驚四座，十分犀利。

Sky Brown的IG擁有逾107萬追蹤人數。（IG@skybrown）

點擊看Sky Brown背景：

+ 16

同場加映

試當真kayan9896《係咁先啦》破14萬views 蘇豪許賢勢進軍樂壇？

+ 1

點擊圖輯睇@kayan9896（Jeannie）靚相：