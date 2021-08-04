193郭嘉駿遭Do姐追問「波鞋事件」：我拍一個廣告可能都買到廿對

ViuTV人氣男團ERROR成員193郭嘉駿，早前遭KOL家明批評IG出文搲粉絲送波鞋。隨後193粉絲炮轟家明，指193帖文不帶「搲着數」的意圖，更引得193本尊留言：「你真係唔識㗎喎」。結果家明宣布「辭職」，停止更新專頁，惟仍有部分網民不賣帳，繼續留言狙擊家明為偶像出氣。

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KOL家明踩完193郭嘉駿後宣布「辭職」 網民唔收貨：只顧抽水

KOL家明踩錯193郭嘉駿 「抽水專家」林作公開教訓：小學雞到尷尬

ERROR四子近日現身Do姐（鄭裕玲）電台節目《口水多過浪花》，宣傳新歌《我們不Chok》，193卻被Do姐追問日前發生的波鞋事件。一向說話坦白直接的193沒有迴避問題，他豪言道，自己接拍一個廣告的酬勞已夠買廿對波鞋，「我絕對俾得起錢，因為其實我拍一個廣告可能都買到十對、廿對，點解啲人會話我想要免費波鞋呢？如果佢有睇開我不嬲儲嘅波鞋，就知個對其實唔算係啲咩貴波鞋。呢個係回憶嚟，純粹係儲，可能我唔着。」

193接受Do姐訪問，表示自己一個廣告的酬勞已經可以買得起該對波鞋。（FB直播截圖）

193續解釋，他於帖文提到的波鞋是由三個知名牌子聯名推出，在外國亦難以購買，故在IG求助網友，「睇下有無人幫到我手，無論係抽又好，公關、水貨店幫我又好，想有個途徑可以攞到對波鞋，我超想要！」

他又補充指身上東西只是贊助，「平時就著自己整嘅衫，自己整個啲幾平呀！無特別去追名牌，做呢行著私伙嘢，其實一兩次就被認得唔會再著，除非你真係好想儲個樣野，好似呢對波鞋咁，就會用一個好貴嘅價錢都會買佢返嚟囉。」據悉，事後該品牌已直接聯絡了193本人。

193近日上Do姐電台節目《口水多過浪花》。（鄭裕玲IG）

不過有人於討論區發文稱193講大話。文中指實際上該對波鞋有存貨；對於193表示自己不曾打算貪免費波鞋，有人貼出Facebook留言，有粉絲聲稱曾為193買過鞋，雖然193有打算還錢，但該位粉絲拒收，為偶像反駁「搲着數」的傳聞。

有網友貼出留言，指有粉絲聲稱曾送193波鞋。（網絡討論區圖片）

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