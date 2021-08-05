劉翔兩度因傷退賽被唾罵終獲平反　昔日奧運冠軍運動員近況逐個睇

東京奧運各項賽事進行得如火如荼，日前31歲的蘇炳添在男子100米半決賽中跑出9.83秒的成績，打破亞洲紀錄，之後他在決賽中以9.98秒的成績獲得第六名，寫下中國田徑歷史新一頁！賽後蘇炳添感謝前輩劉翔的鼓勵，並指對方是他的幸運之神，封其為「中國田徑的開路人」，令劉翔再次成為話題中心，更有網民在網上發起「欠劉翔一個道歉」討論，掀起熱議。不過劉翔在接受訪問時就表示大家沒必要向他道歉：「人都會成長，在年輕的時候可能說了一些話，我覺得都能理解，真沒什麼。有可能我年輕的時候我也會那麼說，我會將心比心。但是通過時間，你慢慢地就會發現，運動員挺真的。其實我就是個普通人，只不過以前可能跑得快一些。」
劉翔在2004年雅典奧運以12.91秒打平世界紀錄的成績贏得110米跨欄金牌，一戰成名！兩年後他在國際田聯大獎賽洛桑站以12.88秒的成績，打破了已經塵封13年的世界紀錄，成為「跨欄王」。可惜劉翔之後受傷患困擾，接連在2008及2012兩屆奧運因傷退賽，令他成為網民聲討的目標，直至2015年他宣布退役。雖然劉翔運動員生涯高峰期短暫，但就對後輩影響深遠，體壇新星一次次刷新紀錄，而那些年曾在奧運上為國爭光的冠軍近況如何呢？
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