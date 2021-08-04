你是我的榮耀 |迪麗熱巴喊戲登熱搜　孫儷震撼力強被讚是最好典範

娛樂圈人才輩出如果單靠亮麗的外在的確是好難維持長久性發展的，畢竟要真正獲得觀眾的認可實力更為重要。而內地人氣女星迪麗熱巴既有外型又有實力備受觀眾認可，近日播出其主演的劇集《你是我的榮耀》就交足功夫，一場被拒絕的喊戲令人看得心疼不已。其實除了她之外，還有多位女星的喊戲都令人難忘，不過有一位則被發現原來鏡頭前喊得動容背後是靠滴眼藥水展現眼淚的，現在就讓我們一起看看吧！

迪麗熱巴﹑楊洋的新劇《你是我的榮耀》掀起不少討論。（《你是我的榮耀》微博圖片）

在《你是我的榮耀》中，喬晶晶（迪麗熱巴飾）在車上已經察覺了于途（楊洋飾）有心事，待對方講了一翻說話提醒她大家以後再也不見面了的時候，迪麗熱巴則鼓起勇氣向他表白，一開始她眼睛充滿愛意，在滿懷期待答案的時候，男方則一口拒絕她，當下她明顯傷心欲絕雙眼通紅，淚水在她的眼睛內打滾一直堅忍着，雙眼淚水汪汪令人憐惜。

待後來她獨自回到車上時，將心裡的痛一次過釋放出來，一邊摘下耳環一邊流眼淚，一顆淚珠輕輕滴落特別有美感，從期待到強忍到爆發其演技相當細膩，網友對於她這一場戲都有讚無彈，直言代入感強勁。

迪麗熱巴的淚水在眼睛內打滾。（微博圖片）

在車上將心裡的痛一次過釋放出來。（微博圖片）

而另一位喊得動人的女明星就是李沁，特別有一幕她不捨師妹阿奴（李釗）替自己赴死而離別的戲份。眼見阿奴被活生生殺死，李沁的眼神盡現無力感，一開始其眼眶泛紅流露不捨，到最後見到阿奴被殺死，她就立即爆喊抽搐展現出心有不甘的感覺出來，看得大家非常心痛。

待回想起同阿奴的點滴時，李沁拿着對方的物品爆喊懷念對方，從內到外喊得入心入肺，鮮明地呈現失去親人的痛苦感，絕對做到我見猶憐的感覺。

李沁爆喊抽搐展現出心有不甘的感覺，看得大家非常心痛。（微博圖片）

還有女星孫儷在劇集《甄嬛傳》的喊戲亦特別打動人心，在一幕面對好姐妹沈眉莊（斕曦飾）的離世，孫儷一開始表現得非常平靜，但到步出宮門一刻後他就將情緒釋放忍不住歇斯底里仰天爆喊，而且在過程中一句台詞都沒有，表現出極為心痛的感覺出來，震撼力非常強，不少網友都讚她的喊戲根本可以做教科書範本，是最好的典範。

孫儷的喊戲震撼力非常強。（圈太妹微博圖片）

除了她們之外女星袁冰妍的喊戲亦看得大家心痛，在她主演的劇集《琉璃》中，褚璇璣（袁冰妍飾）拼命追著夫婿禹司鳳（成毅飾），眼見他受傷的時候其內心已經非常心痛，眼睛亦已經通紅但其淚水就一直強忍着，將隱忍克制的情緒發揮得特別濃厚，忍忍作痛的畫面勾起大家的憐愛心。

但事後袁冰妍則被揭發在拍攝這一場戲的時候竟然是靠滴眼藥水，而且見她動作純熟，不禁令大家猜測她在戲中的多場喊戲應該是靠滴眼藥水完成的，令到不少網友留言指責，揚言喊戲是一位演員的基本功，難以相信從專業演藝學校畢業的她竟靠這一種招數。

袁冰妍被發現用眼藥水雖呈現悲傷感。（微博圖片）