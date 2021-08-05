梁諾妍懷孕輕鬆跑8k　劉璇巨肚做倒立一字馬　細數圈中最強孕婦

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）在上月舉行婚禮，同時公布Inez已經懷孕四個月，預產期在年底，雙喜臨門。雖然大住個肚，但Inez仍堅持跑步，日前她在IG曬出完成夜跑八公里後的自拍，並寫道：「輕鬆8k」，不過就被網民指責她不應該在懷孕期間跑步，又炮轟她「攞個肚嚟博」，但Inez就冷靜回覆指自己諮詢過醫生意見才會繼續跑步：「醫生話未懷孕前已經有跑開步，到懷孕後繼續跑步唔會影響胎兒，仲可以幫助到胎兒健康發展，你都可以research多啲關於懷孕跑步資料。」



梁諾妍（Inez）在懷孕期間仍堅持跑步。（IG@inez_leong）

孕婦在懷孕期間有不少禁忌，好多準媽媽都小心翼翼，生怕有閃失，但其實圈中有不少女星就算是在懷孕期間都依然堅持工作，甚至Keep住運動，無論是跑步、游泳還是倒立，都可以輕鬆做到，絕對是最強孕婦！

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