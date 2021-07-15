BLACKPINK Jennie不只愛Chanel？ 新寵小眾手袋曝光$1XXX入手同款

BLACKPINK成員Lisa、Jennie、Rosé與Jisoo人氣風靡全球，是時下年輕人的潮流指標。有「人間香奈兒」之稱的Jennie，經常Chanel不離身，但早前卻在穿搭照中背上了一個法國南部小眾品牌的手袋，因而引起討論。



BLACKPINK Jennie有「人間香奈兒」之稱，經常以全身Chanel造型出現。（jennierubyjane@instagram）

BLACKPINK Jennie Chanel 手袋換不停

BLACKPINK Jennie常常都以Chanel手袋配襯造型亮相，例如有Chanel 19 Flap Bag、Chanel's gabrielle Small Hobo Bag、Chanel Small Round Bag等，此外，她也會入手Chanel Vintage手袋，以及各種Chanel時裝等，基本上無一款Chanel 的產品可逃出她的手中，總是以一身具有品味的時尚打扮出現在大家的眼前，「人間香奈兒」確是並非虛名。

▼▼▼【按圖看】BLACKPINK Jennie的CHANEL手袋收藏▼▼▼

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BLACKPINK Jennie最近愛用法國南部小眾品牌Jacquemus Le Chiquito系列手袋。（jennierubyjane@instagram）

BLACKPINK Jennie不只愛Chanel？ 新寵兒Jacquemus手袋頻頻曝光

然而，仔細看BLACKPINK Jennie的穿搭，除了Chanel以外，原來她也有一些小眾品牌的手袋收藏，在Jennie其中的一張穿搭照中，她穿上了一件淡灰色、兩側有束繩設計的背心裙，並配上一個孔雀藍的梯形手挽袋，而這外型獨特的手袋，正是法國南部小眾品牌Jacquemus的經典爆紅款「Le Chiquito」系列。

由法國設計師 Simon Porte Jacquemus創立的新晉時尚品牌Jacquemus，設計簡約中見獨特，創作出不少搶佔眼球的設計，如有巨型草帽、藤織袋，極迷你版的「Le Chiquito」等，大膽又具特色的設計更令品牌紅上加紅。不少時尚界名人Kardashian姐妹和Rihanna都成為品牌的粉絲，經常拿着Le Chiquito手袋現身，而迷你版的Le Chiquito也瞬間成為熱門搜索排行榜，而且定價也不高，有時遇上減價也只要2千港幣以下就可入手。

▼▼▼BLACKPINK Jennie除了Chanel手袋以外，但還有其他手袋品牌收藏。BLACKPINK Jennie特別愛用腋下袋與手挽袋，如果你也在尋找這類款式，不妨參考「Jennie愛用4款小眾手袋推介」，最便宜以$1XXX便可與「人間香奈兒」同款▼▼▼

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