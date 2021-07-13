BLACKPINK聯乘H&M　「帶貨天團」親民價服飾　香港區有沒有上架？

「帶貨天團」BLACKPINK近日與H&M合作，推出BLACKPINK x H&M聯乘系列，相信消息令一眾支持者非常興奮吧。



韓國女團BLACKPINK由出道至今一直人氣高企（BLACKPINK）

無論你喜不喜歡她們，韓國女團BLACKPINK的人氣及叫座力確實無庸置疑。雖然LISA、Jennie、JISOO、ROSÉ的風格大不相同，但四位成員由出道至今，由歌曲、舞蹈、家庭背景，到她們的髮型及穿衣風格，均在分秒之間成為世界的話題。

+ 4

不只在支持者之間人氣爆燈，就連各大高級時裝品牌及珠寶品牌如CHANEL、CELINE、DIOR、SAINT LAURENT、BVLGARI、Tiffany & Co.等亦被她們的魅力吸引，先後邀請成為品牌代言人。而她們的加入，亦成功令各大品牌在社交媒體及Z世代之間人氣急升，銷售額亦連帶飆升。

多款聯乘單品上，分別印有四位成員的樣貌、「BLACKPINK」標誌，或心型圖案。（H&M）

除了為一眾品牌代言之餘，近日她們更與H&M合作，推出BLACKPINK x H&M聯乘系列，帶來一系列極具她們風格的親民價服飾。

有如傳統Band Tee設計的Photo Print Tee，肯定是Fans的心水。（H&M）

系列以黑、白、粉紅三種配色為主，多款Hoodies、T-shirts、連身裙、短身背心等單品上，分別印有四位成員的樣貌、「BLACKPINK」標誌，又或心型圖案。另外，系列亦包含今季大熱的漁夫帽、棒球帽、水手帽、迷你側揹袋等，讓支持者輕鬆穿出韓式風格。



BLACKPINK聯乘H&M系列單品一覽：

+ 25

系列現已於韓國H&M發售，不少配飾已經售罄。查看香港區H&M官網，目前未見相關款式上架。身處香港的大家或許只能拜託朋友入手，又或期待系列在香港發售了。







【同樣加映】BLACKPINK光環令Repetto再變潮？超模、勁Band也是這法國品牌粉絲