阿女又戀嚟︱林靜莉對感情冇安全感　媽媽鍾慧冰：畀咗壞例子佢睇

ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》最後一集將於明晚（６日）播出，林靜莉（Jeannie／莉莉菇）、植詠珊（Cathy）、陳詠鈿（Coco）、麥麗怡（Lily）4名女生會輪流與自己及父母選擇的男生約會，而她們父母將會以上帝視覺偷窺整個約會過程，觀眾好奇女兒的選擇亦看得津津有味。



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４對家長看完所有約會片段，知道女兒不少心事和秘密。今晚（5日）播出的第14集，在阿女作出最終抉擇前，她們分別卸下心牆，與父母傾談一下，釋放積慮已久的心事！其中，鍾慧冰（冰姐）帶上耳機，聽阿女Jeannie盡情說心事。Jeannie指小時候已覺得感情這回事很不實在，對感情沒有安全感；冰姐指可能自己：「畀咗個好壞嘅例子佢睇！」在女兒幾歲時，冰姐發現自己的婚姻好有問題，不應該繼續下去，後來發現自己錯了：「一個家庭唔開心，氛圍好影響小朋友成長。」Jeannie聽到隨即表示自己沒有怪過媽媽。

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Jeannie亦指自己有點怕跟媽媽傾偈，源於小時候媽媽對自己的評價。冰姐則叫Jeannie：「無論咩事都可以講我聽，我永遠都喺到，因為我得你一個！」兩母女的真情對話超催淚！