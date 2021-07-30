東京奧運｜伍家朗獲Anson Lo同級別郵輪應援：多謝畀我做一晚教主

羽毛球港隊一哥伍家朗代表香港出戰東京奧運，在第二次分組賽不敵危地馬拉對手無緣晉級 16 強，他賽後指自己未能發揮水準，亦沒有否認受球衣風波影響；賽後伍家朗在個人IG表示：「所有支持者嘅信息，我全部都有睇，我全部收到晒，好感動好窩心，我知道我並不孤單。或者有啲人注定就係做悲劇既主角，我一定會企返起身，不過需要啲時間。」帖文獲32萬讚好，大批市民湧入留言鼓勵他！

早前曾為MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆，粉絲稱為教主）作出生日應援的巨型郵輪亦在船身上打上「NG KA LONG YOU HAVE BEEN AMAZING HK SUPPORT YOU」（伍家朗你很了不起，香港支持你），伍家朗發布帖文道謝：「好多謝香港嘅有心人尋日畀我做咗一晚教主，啲燈飾真係好靚！」網民紛紛留言表達支持：「羽毛球界教主」、「我哋係朗粉！」、「伍家朗世一，香港人不准你注定一人！」、「香港人永遠都會支持你，做一世香港羽毛球教宗」！



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