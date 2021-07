東京奧運｜伍家朗獲Anson Lo同級別郵輪應援：多謝畀我做一晚教主

羽毛球港隊一哥伍家朗代表香港出戰東京奧運,在第二次分組賽不敵危地馬拉對手無緣晉級 16 強,他賽後指自己未能發揮水準,亦沒有否認受球衣風波影響;賽後伍家朗在個人IG表示:「所有支持者嘅信息,我全部都有睇,我全部收到晒,好感動好窩心,我知道我並不孤單。或者有啲人注定就係做悲劇既主角,我一定會企返起身,不過需要啲時間。」帖文獲32萬讚好,大批市民湧入留言鼓勵他!

早前曾為MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆,粉絲稱為教主)作出生日應援的巨型郵輪亦在船身上打上「NG KA LONG YOU HAVE BEEN AMAZING HK SUPPORT YOU」(伍家朗你很了不起,香港支持你),伍家朗發布帖文道謝:「好多謝香港嘅有心人尋日畀我做咗一晚教主,啲燈飾真係好靚!」網民紛紛留言表達支持:「羽毛球界教主」、「我哋係朗粉!」、「伍家朗世一,香港人不准你注定一人!」、「香港人永遠都會支持你,做一世香港羽毛球教宗」!



